ขบ.เปิดศูนย์ One Stop Service เร่งรถรับจ้างผ่านแอป จดทะเบียนตามกฎหมาย เผยยอดสะสมเกือบ 1.5 หมื่นราย

“มัลลิกา” เปิดศูนย์ One Stop Service จดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปฯ ถึง 31 มี.ค. 69 ขบ.เผยยอดจดทะเบียนสะสม 14,918 ราย เหลืออีก 36,896 รายในระบบ Driver Verify ของ ETDA ย้ำทุกรายต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
วันที่ 2 มีนาคม 2569 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ One Stop Service รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ว่า
การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) และรถยนต์รับจ้าง (รย.18) ในการดำเนินการทางทะเบียนเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงเพื่อผลักดันให้รถรับจ้างเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 18.00 น.
กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนและเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการและผู้ขับรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชัน ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
การเปิด “ศูนย์ ONE STOP SERVICE รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน” ของกรมการขนส่งทางบก ถือเป็นการทำงานที่ยกระดับการให้บริการประชาชนในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวก รองรับการให้บริการประชาชนผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในการจดทะเบียนรถให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่จะมีการบังคับใช้ในสิ้นเดือนมีนาคม 2569
ทั้งนี้ ศูนย์ ONE STOP SERVICE จะให้บริการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งในส่วนของรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน (รย.17) และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว ซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับทั้งกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันมีรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนถูกต้องสะสม 14,918 ราย แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน (รย.17) จำนวน 7,831 ราย รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) จำนวน 7,087 ราย และในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ Driver Verify ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA อีกจำนวน 36,896 ราย ซึ่งยังมีผู้ที่ยังไม่มาดำเนินการจดทะเบียนอีกจำนวนหนึ่ง
กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้ง “ศูนย์ ONE STOP SERVICE รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน” ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการยื่นขอจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการครบจบในที่เดียว ได้ตั้งแต่การลงทะเบียนหรือขอความเห็นชอบ ตรวจสภาพรถ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ พร้อมกับรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษี (ถ้ามี) โดยสามารถรับบริการได้ ณ บริเวณอาคารตรวจสภาพรถ (อาคาร 4) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2569 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ ONE STOP SERVICE เป็นการดำเนินงานที่สอดรับและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ และการบังคับใช้กฎหมายของทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด