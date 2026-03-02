xs
ขบ.เปิดศูนย์ One Stop Service เร่งรถรับจ้างผ่านแอป จดทะเบียนตามกฎหมาย เผยยอดสะสมเกือบ 1.5 หมื่นราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มัลลิกา” เปิดศูนย์ One Stop Service จดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปฯ ถึง 31 มี.ค. 69 ขบ.เผยยอดจดทะเบียนสะสม 14,918 ราย เหลืออีก 36,896 รายในระบบ Driver Verify ของ ETDA ย้ำทุกรายต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 2 มีนาคม 2569 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ One Stop Service รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ว่า
การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) และรถยนต์รับจ้าง (รย.18) ในการดำเนินการทางทะเบียนเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงเพื่อผลักดันให้รถรับจ้างเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 18.00 น.

กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนและเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการและผู้ขับรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชัน ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 


การเปิด “ศูนย์ ONE STOP SERVICE รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน” ของกรมการขนส่งทางบก ถือเป็นการทำงานที่ยกระดับการให้บริการประชาชนในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวก รองรับการให้บริการประชาชนผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในการจดทะเบียนรถให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่จะมีการบังคับใช้ในสิ้นเดือนมีนาคม 2569

ทั้งนี้ ศูนย์ ONE STOP SERVICE จะให้บริการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งในส่วนของรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน (รย.17) และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว ซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับทั้งกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันมีรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนถูกต้องสะสม 14,918 ราย แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน (รย.17) จำนวน 7,831 ราย รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) จำนวน 7,087 ราย และในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ Driver Verify ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA อีกจำนวน 36,896 ราย ซึ่งยังมีผู้ที่ยังไม่มาดำเนินการจดทะเบียนอีกจำนวนหนึ่ง


กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้ง “ศูนย์ ONE STOP SERVICE รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน” ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการยื่นขอจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการครบจบในที่เดียว ได้ตั้งแต่การลงทะเบียนหรือขอความเห็นชอบ ตรวจสภาพรถ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ พร้อมกับรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษี (ถ้ามี) โดยสามารถรับบริการได้ ณ บริเวณอาคารตรวจสภาพรถ (อาคาร 4) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2569 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ ONE STOP SERVICE เป็นการดำเนินงานที่สอดรับและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ และการบังคับใช้กฎหมายของทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



