ปตท.เปิดศูนย์ฉุกเฉินรับมือสงครามตะวันออกกลาง เน้นบริหารความเสี่ยงพลังงาน”ความมั่นคง-ต้นทุนนำเข้า-จัดหาจากแหล่งอื่น”

ปตท. เปิดศูนย์ฉุกเฉินรับมือผลกระทบต่อพลังงานไทย จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงใน 3 ด้านหลัก ความมั่นคงทางพลังงานของปท.- ต้นทุนการนำเข้าพลังงาน และ การจัดหาแหล่งพลังงานอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไทยมีพลังงานเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง
นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบกับอิหร่านของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งในตะวันออกกลางนั้น ปตท. เปิดศูนย์บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (PTT Incident Command System : PTT ICS) ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อเตรียมการรับมือ
โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงใน 3ด้านหลักได้แก่ 1)ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 2)ต้นทุนการนำเข้าพลังงานและ 3)การจัดหาแหล่งพลังงานอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีพลังงานเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ด้านการบริหารจัดการน้ำมัน ปตท.ประสานความร่วมมือภายในโรงกลั่นกลุ่มปตท.บริหารและกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดหาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปจากภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากตะวันออกกลางรวมถึงประเมินเส้นทางการเดินเรือและร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันดิบวางแผนเปลี่ยนท่าเรือขนถ่ายน้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุช
ด้านการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติก็เตรียมพร้อมบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานของประเทศโดยประสานงานกับผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)ภูมิภาคตะวันออกกลางในรอบมีนาคม 2569 เพื่อยืนยันการส่งมอบตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ปตท.ร่วมกับสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)และศูนย์บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (ศบต.)จัดเตรียมความพร้อมในการสำรองปริมาณ LNGเพิ่มเติมพร้อมประสานแจ้งไปยังแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศทุกแหล่งให้ผลิตเต็มกำลังการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้ประเทศรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง
“ปตท.ยึดมั่นภารกิจรักษาเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อให้ประชาชนและประเทศไทยสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นสำคัญโดยการอพยพออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว”นายบัณฑิตกล่าว