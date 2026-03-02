ใบตาล พุทธิพันธ์ พรเลิศ นำทัพ จัดงาน Huahin surf paradise Presented by Rising creation นักท่องเที่ยวแน่น! แห่ร่วมงานแน่น

ใบตาล พุทธิพันธ์ พรเลิศ นำทัพ จัดงาน Huahin surf paradise Presented by Rising creation นักท่องเที่ยวแน่น! แห่ร่วมงาน Huahin surf paradise 2026 Presented by Rising creation
สร้างความคึกคักให้กับเมืองหัวหิน และดึงดูดนักเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ไม่น้อย สำหรับงาน Huahin surf paradise 2026 Presented by Rising creation โดย คุณใบตาล พุทธิพันธ์ พรเลิศ Managing Director Rising Creation Company
เบื้องหลังความสำเร็จการจัดงานแข่งขันกีฬาเซิร์ฟสุดมันส์ ที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 และในปีนี้ ยังตรงกับการครบรอบ 20 ปี ของ หลายสิ่ง ครีเอชั่น บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของงานอีเวนต์ระดับประเทศ กว่า 1,000 อีเวนต์ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการโต้คลื่นของหัวหินให้เป็นที่รู้จักทั้งในกลุ่มชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งผลักดันให้หัวหิน เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกิจกรรมทางน้ำที่สำคัญของประเทศ ถือป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทะเลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสนับสนุนการเติบโตของกีฬาทางน้ำไปพร้อมกัน
ในได้รับเกียรติจาก ท่านนายก เมืองนครหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล โดยส่งตัวแทนมา คือ ท่าน พ.ต.อ.เสมอ อยู่สำราญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหัวหิน และ นายกิตติชัย ศรีทองช่วย และ ท่านปลัดอำเภอหัวหิน ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย พาทเนอร์การจัดงาน นำโดย คุณศรัญญา เทพารักษ์, คุณธนวัฒน์ ดีพูล ผู้ก่อตั้ง pineapple surfclub และสร้าง huahinsurfparadise, คุณวิว เยาวภา บุรพลชัย The Legend Arena ,คุณไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ owner pineapple, คุณฑีฆาวัฒน์ ปัทมาคม Ripcurl Thailand ,คุณชัยกรณ์ รอดรัก vana nava water jungle เป็นต้น
รวมถึงเซเลเบตี้ที่ร่วมสร้างสีสรรให้กับงานในครั้งนี้ อาทิ คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร ,คุณปิ่น เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม ,คุณติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา, คุณแชมป์ ชนาธิป โพธิ์ทองคำ ,คุณแซมมี่ เคาวเวลล์, คุณเคนยะชิโร่ (kenyashiro ), คุณเปิ้ลหน่อย วรัษฐา พงษ์ธนานิกร ,คุณป๊อบ ปองกูล ,คุณมิเรียม ศรพรหมมาศ และ คุณทิมมี่ ธีทัตรัชภูมิ นาคราชจรูญทรัพย์ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีไฮไลต์ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Workshop, แฟชั่นโชว์ริมทะเล จาก “Heidi‘s Secret” คอลเลคชั่น ที่ X กับทาง Huahin surf paradise การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ พี่โป้ Yokee Playboy, วง Venn และวง Spikey Grass พร้อมด้วยดีเจชื่อดัง อาทิ DJ Never, Supersonic, IssyPeople และ พิเศษสุดๆกับดีเจยายป๋อมแป๋ม ที่จะมาร่วมสร้างสีสันตลอดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน รวมทั้งกิจกรรมกีฬาทางน้ำอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Surfboard, Skim Board และ Jet Surf ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ที่หาไม่ได้จากงานอื่นในหัวหิน โดยทีม Pineapple Surf Club หวังให้งานนี้ เป็นพื้นที่รวมตัวของนักกีฬาเซิร์ฟจากทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักทะเล และส่งเสริม การท่องเที่ยวและกีฬาและ หัวหินให้ได้รู้จักกันแพร่หลายในรูปแบบที่ดูสนุกสนาน บันเทิงยิ่งขึ้น