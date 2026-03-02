กลุ่มบริษัทซีดีจี คว้า 2 รางวัล Future Trends Awards 2026 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตอกย้ำตัวจริงด้านเทคโนโลยีเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันไอทีแบบครบวงจรของประเทศไทย คว้า 2 รางวัลจากงาน Future Trends Awards 2026 ได้แก่รางวัล The Most Impactful องค์กรที่โดดเด่นด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และรางวัล Tech Professional Love องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากบุคลากรสายเทคโนโลยีมากที่สุด นับเป็นความสำเร็จต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนที่สะท้อนจุดยืนขององค์กรในการยึดมั่นแนวคิด ‘Technology for a Better Society’
แพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า “ในวันที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีต้องก้าวไกลกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร แต่ต้องเป็นพลังที่ช่วยยกระดับระบบการทำงานของประเทศให้แม่นยำ และเห็นภาพเดียวกัน เราเชื่อว่าการพัฒนาดิจิทัลที่ดีต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนให้เห็นภาพเดียวกัน เพื่อให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้ง 2 รางวัล จึงสะท้อนสิ่งเดียวกัน คือเมื่อเราสร้างระบบที่แข็งแรง มีทีมงานที่เชื่อในคุณค่าของสิ่งที่ทำ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนย่อมเกิดขึ้นได้จริง”
รางวัล The Most Impactful สะท้อนบทบาทในการนำองค์ความรู้และศักยภาพไปสร้างผลลัพธ์ที่ขยายวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ การได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลมัลดีฟส์ให้เป็นที่ปรึกษาออกแบบและกำหนดมาตรฐานระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนดิจิทัล (CRVSID) วางรากฐานบริการภาครัฐยุคใหม่ รวมถึงการนำเทคโนโลยี GIS มาสนับสนุนภารกิจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนอาคารถล่ม ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นข้อมูลร่วมกันบนแผนที่เดียว ทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม ArcGIS พัฒนาโมเดล “Retail Delivery Hub” เพื่อบริหารจัดสรรพื้นที่ให้บริการของแต่ละสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่า 12 ล้านบาทต่อปี ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดที่มองดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการเสริมศักยภาพประเทศ ความปลอดภัยของประชาชน และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ส่วนรางวัล Tech Professional Love สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสายเทคโนโลยีได้ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา หรือโจทย์กับประเทศ เป็นการร่วมออกแบบขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศที่ใช้งานได้จริง ซีดีจีส่งเสริมให้ทีมงานได้ทดลอง ต่อยอดแนวคิดจากสถานการณ์จริง และพร้อมสนับสนุนเส้นทางการเติบโตอย่างชัดเจน ทั้งสายผู้เชี่ยวชาญและสายบริหาร ควบคู่กับรูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และความรับผิดชอบ เชื่อในคุณค่าของสิ่งที่ทำ และพร้อมใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อสังคมไปด้วยกัน
“การเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไปจะซับซ้อนขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และความคาดหวังของสังคม องค์กรจึงต้องพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของคนให้สามารถทำงานกับความท้าทายเหล่านั้นได้จริง รางวัลครั้งนี้สะท้อนว่าการสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ และการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกัน เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะความได้เปรียบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่คนที่ทำให้มันสร้างผลลัพธ์ได้จริง” แพร พันธุมวนิช เสริม
การได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน พิสูจน์ให้เห็นถึงการทำงานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก การพัฒนาระบบที่ใช้งานได้จริง การสร้างทีมงานที่พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนขึ้น ซีดีจียังจะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไปอย่างมั่นคง