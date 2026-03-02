เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินเกม “Retailtainment” เต็มรูปแบบ เปิด HOUSE OF FRIENDS ใช้พลัง Fandom Economy ขับเคลื่อนค้าปลีกยุคใหม่

ท่ามกลางความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกในยุค E-Commerce และ Digital Disruption “ประสบการณ์” และ “ความผูกพันทางอารมณ์” กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงเดินหน้า ตอกย้ำกลยุทธ์ Retailtainment อย่างจริงจัง ผ่านแคมเปญใหญ่ประจำซัมเมอร์ THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION 2026 : HOUSE OF FRIENDS ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมากกว่า Seasonal Promotion แต่เป็นการทดลองโมเดล “Entertainment-Driven Retail” ที่ใช้พลังของ Fandom Economy เป็นกลไกหลักในการสร้าง Traffic, Engagement และ Spending ควบคู่กัน
• Fandom Economy: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ข้อมูลจากรายงานอุตสาหกรรม Creator & Fan Economy ระบุว่า ตลาดดังกล่าวมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ทั่วโลก และยังเติบโตในอัตราสองหลักต่อปี สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่พร้อมสนับสนุนคอนเทนต์ ศิลปิน และคาแรกเตอร์ที่ตนเองรู้สึกผูกพัน ในประเทศไทย กลุ่มแฟนด้อมถือเป็น Community ที่มี Engagement สูง และมีพลังการใช้จ่ายทั้งในรูปแบบสินค้า กิจกรรม และประสบการณ์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงต่อยอดความสำเร็จ สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มซัมเมอร์ที่ยกระดับขึ้นทั้งในเชิง Emotional Marketing และ Strategic Retail Model
• HOUSE OF FRIENDS ถูกพัฒนาเพื่อเปลี่ยนศูนย์การค้าจาก “พื้นที่ขายสินค้า” สู่ “Destination of Emotion
คุณวรลักษณ์ กล่าวต่อว่า หลักในการ Redefine Shopping Experience สำหรับแคมเปญครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ 3 แนวคิดหลักในการ Redefine Shopping Experience ได้แก่
1. Screen to Space นำ ‘จักรวาลมาสคอต’ คอนเทนต์และคาแรกเตอร์ยอดนิยมมาสร้างเป็นพื้นที่จริง ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสจากหน้าจอสู่ประสบการณ์จริง พร้อมเนรมิตพื้นที่ House of Friends โดยมี Summer House Landmark ด้วยความสูงกว่า 3 ชั้น ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ บริเวณ M Grand Hall ชั้น G พร้อมสร้างสีสันด้วยความสนุกมากมาย อาทิ Giant Ball Pool Slider, Summer Adventure Maze และ Fountain of Fortune รวมถึง Friends’ Exhibition ที่รวบรวมเรื่องราวของ GMMTV Fandom Characters ทั้ง 27 ตัว ให้แฟน ๆ ได้รู้จักเหล่าหลานๆมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วย Pop-up Store จาก GMMTV SHOP สำหรับแฟนๆในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากคาแรกเตอร์ที่ชื่นชอบ ตลอดเดือน มีนาคม นี้
2. Series of Happiness ตลอดซัมเมอร์ กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น Repeat Visit และเพิ่ม Time Spent ภายในศูนย์การค้า ด้วยกิจกรรมต่อเนื่องทุกสาขาตลอดเดือนมีนาคม ด้วยกิจกรรม GMMTV Fandom Characters Parade, Exclusive Party GMMTV, SCHOOL BAND เป็นต้น
3. Cross-Industry Activation การจัดกิจกรรมพิเศษ GMMTV Fandom Characters ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมบันเทิง ผสาน Retail Ecosystem เข้ากับ Fandom Ecosystem อย่างเป็นระบบ
โดยคุณวรลักษณ์ กล่าวเสริมสำหรับกลยุทธ์ของแคมเปญซัมเมอร์ ครั้งนี้ว่า THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION 2026 : HOUSE OF FRIENDS ไม่ใช่เพียงแคมเปญส่งเสริม การขาย แต่เป็นการวางกลยุทธ์ Retailtainment อย่างเป็นระบบ เรามองแฟนด้อมในฐานะ New Economic Driver ที่สามารถสร้าง Traffic, Engagement และ Spending ได้พร้อมกัน พร้อม ตั้งเป้าเพิ่มทราฟฟิกไม่น้อยกว่า 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้คุณวรลักษณ์ กล่าวสรุปว่า THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION 2026 : HOUSE OF FRIENDS ไม่ใช่เพียงกิจกรรมตามฤดูกาล แต่เป็นสัญญาณชัดเจนของการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป จาก “Shopping Center” สู่ “Entertainment-Driven Lifestyle Destination” ในวันที่ผู้บริโภคเลือกใช้เวลาและเงินกับประสบการณ์ที่มีความหมาย
สำหรับแคมเปญ THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION 2026 : HOUSE OF FRIENDS นอกเหนือจักรวาล Mascot ตลอดจน Summer House Landmark รวมถึงกิจกรรมบันเทิงมากมาย ยังเสริมด้วยประสบการณ์ช้อปปิ้งที่จะเพิ่มมูลค่าด้วย ‘พรีเมี่ยมแทนใจ’ Polcasan Summer Tote ซึ่ง Polcasan เป็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากกลุ่มแฟน มี 3 แบบให้เลือกเมื่อช้อปสะสมตามรูปแบบโปรโมชั่นที่กำหนด เมื่อช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดของสินค้าและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
ช้อปสนุกยกแก๊งที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช แจกรวมกว่า 6 ล้านบาท*
• สมาชิก M Card ช้อป 5,000 บาท ขึ้นไป รับ Polcasan Summer Tote พร้อม Summer Charm เลือกสีได้ 1สี มูลค่า 990 บาท
• สมาชิกบัตรเครดิต UOB / BANGKOK BANK M VISA และ AEON ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับ Cash Coupon มูลค่า 500 บาท
• พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิต UOB / BANGKOK BANK M VISA เมื่อช้อปเพิ่มครบ 8,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Polcasan Summer Tote พร้อม Summer Charm มูลค่า 990 บาท
• สมาชิกบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA ช้อป FASHION & SPORTS ทุกเสาร์-อาทิตย์ ครบ 2,500 บาทขึ้นไป รับ Cash Coupon มูลค่า 200 บาท*
• ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ นอกจากสินค้าลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิต UOB / BANGKOK BANK M VISA /KBANG ช้อปสะสมครบตามกำหนด รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 7,000 บาท
- สมาชิก M Card รับฟรี PUFF BAG COLLECTION : ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป/วัน รับฟรี Puffy Bag มูลค่า 490 บาท (ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market) และเฉพาะวันจันทร์ - พฤหัสบดี ช้อปสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป/วัน รับฟรี Puffer Bag มูลค่า 890 บาท ช้อปที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ รับลาย POLCALSAN และเมื่อช้อปที่ เอ็มโพเรียม และ พารากอน รับลาย SUNNY
โดยการเปิดกิจกรรม THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION 2026 : HOUSE OF FRIENDS ปรากฏการณ์รวมพลจักรวาล GMMTV Fandom Characters ที่มีจำนวนมากที่สุด และฟินกับประสบการณ์ที่มากที่สุด ในวันที่ 6 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ บริเวณ M Grand Hall ชั้น G พบกับ Mascot “ตัวแทนความผูกพัน” ของแฟนด้อม ที่สะท้อนคาแรคเตอร์ ความทรงจำ และโมเมนต์สำคัญของคู่ขวัญจากซีรีส์ยอดนิยม นำทีมโดย POLCASAN มาสคอตขวัญใจแฟนคลับของ เต ตะวัน และ นิว ฐิติภูมิ ที่จะมาร่วมโมเม้นเซอร์ไพรซ์พิเศษในวันเปิดบ้าน House of Friends.