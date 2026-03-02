เอสซีจี รับ 2 รางวัลจากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

เอสซีจี คว้า 2 รางวัลจากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ได้แก่ รางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media สาขา Environmental Responsibility โดย เอสซีจี และรางวัล Finalist Best Brand Performance on Social Media สาขา Construction Material โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดดิจิทัล เพื่อเชิดชูเกียรติแบรนด์ องค์กรที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการสื่อสารองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) สร้างบทสนทนาที่มีคุณค่าต่อสังคม และเชื่อมโยงธุรกิจกับประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
รางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media สาขา Environmental Responsibility ซึ่งเป็นปีแรกของการมอบรางวัลนี้ จัดขึ้นภายใต้เกณฑ์ Social Metric for Sustainability เป็นการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารด้านความยั่งยืนของแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติมากกว่า 50 แบรนด์ในดัชนี SET50 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องสูง 50 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบทสนทนา การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อสังคม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ “รักษ์ภูผามหานที” ที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ ไปยังปลายน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศและความมั่นคงทางน้ำในระยะยาว รวมถึงการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่าง “ESG Symposium” เวทีที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และพันธมิตร ร่วมกันกำหนดทิศทางและเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับรางวัล Finalist Best Brand Performance on Social Media สาขา Construction Material ซึ่งพิจารณาจาก Social Metric Score ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Facebook Page SCG Brand, TikTok และ YouTube ตลอดทั้งปี 2568 โดยประเมินทั้งปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจในการนำเสนอสินค้า นวัตกรรม และองค์ความรู้ผ่านคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
รางวัลดังกล่าวได้ตอกย้ำบทบาทของเอสซีจีในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาเนื้อหา และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติของธุรกิจ พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ของการสื่อสารองค์กรไทยบนโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
เวที Thailand Social Awards จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2013 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียของประเทศ รางวัลดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการวัดความนิยม หากแต่เป็นการประเมินผลจากข้อมูลจริงตลอดทั้งปี ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ที่เข้มข้น โปร่งใส และอิงหลักเกณฑ์เชิงวิชาการ