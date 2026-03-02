เมื่อ “พื้นที่ทำงาน” มีผลต่อพลังความสำเร็จ Modernform เปิดตัวแคมเปญ “The Way She Works” ถ่ายทอดมุมมองการทำงานของ 4 ผู้นำหญิงไทยยุคใหม่
ในวันที่ผู้หญิงมีบทบาทในโลกธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ “ใครเป็นผู้นำ” แต่คือ “พื้นที่แบบไหน ที่ทำให้ผู้นำเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ”
Modernform ในฐานะแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “The Way She Works” เนื่องในโอกาส International Women’s Day เพื่อชวนทุกคนเปิดรับมุมมองความสำเร็จ ผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง “พื้นที่ทำงาน” วิธีคิด และพลังการทำงานของผู้นำหญิงไทยยุคใหม่
พื้นที่ที่ดี สร้างแรงบันดาลใจที่เป็นจริงได้
ตลอดกว่า 40 ปี Modernform ได้ทำงานร่วมกับองค์กรไทยหลากหลายวงการ และเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกการทำงาน โดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงที่เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะในสายครีเอทีฟ แบรนด์ แฟชั่น หรือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย Purpose
สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตำแหน่ง แต่คือ “วิธีคิด” และ “พลังในการทำงาน” ที่แตกต่าง Modernform เชื่อว่า พื้นที่ที่ดี ไม่ได้มีผลแค่กับความสวยงาม แต่ยังส่งผลต่อพลัง ความคิด และผลลัพธ์ของทั้งทีม แนวคิดนี้สะท้อน Brand Idea ของเรา“Your Modern Aspiration” ที่เชื่อว่าทุกแรงบันดาลใจ เป็นจริงได้ในแบบคุณ
4 ผู้นำหญิง 4 มุมมอง ชีวิตการทำงาน
แคมเปญนี้รวบรวมเรื่องราวของ 4 ผู้นำหญิงไทย ที่มีวิธีการทำงาน และรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกัน
• เอย – ภัทศา อัตตนนท์
เธอเชื่อว่า “ผู้นำที่ดี ต้องรักษาพลังของคนในทีม” Workspace จึงต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเป็นตัวเองได้เต็มที่
• บุ๋ม – บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์
เธอเชื่อว่า “ธุรกิจที่มีหัวใจ จะเติบโตในหัวใจผู้คน” การลงมือทำจริง และเข้าใจคน คือหัวใจของทีมที่แข็งแรง
• พลอย – หฤษฎี ลีละยุวพันธ์
เธอมองว่า “ดีไซน์พื้นที่ คือการปลดล็อกศักยภาพของคน” Space ที่ดีต้องยืดหยุ่น และรองรับการทำงานหลายรูปแบบ
• แพง – รยา วรรณภิญโญ
เธอเชื่อว่า “อย่าสร้างตามเทรนด์ ต้องสร้างในแบบของตัวเอง” พื้นที่ทำงานจึงต้องสะท้อนตัวตนและวัฒนธรรมของแบรนด์
แม้ทั้ง 4 คนจะมีมุมมองต่างกัน แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่า พื้นที่ที่เราอยู่ทุกวัน มีผลต่อพลัง ความคิด และความสำเร็จในการทำงาน
จากแคมเปญสู่บทบาทผู้นำทางความคิดด้าน Workspace
“The Way She Works” ไม่ได้ทำขึ้นเพียงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล แต่เป็นการตอกย้ำจุดยืนของ Modernform ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อว่า Workspace ที่ดี คือพื้นฐานสำคัญของการเติบโตของผู้คนและองค์กร
Modernform มุ่งเป็นมากกว่าการเป็นแค่ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ด้านการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ทำงาน ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการทำงานยุคใหม่ ทั้งในมิติของประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน
ถ่ายทอดแนวคิดสู่ประสบการณ์การใช้งานจริง
เพื่อสะท้อนแนวคิดดังกล่าวสู่การใช้งานจริง แคมเปญนี้ยังเชื่อมโยงกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ “Steelcase Karman High Back” เก้าอี้ผู้บริหารยุคใหม่ ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนาน และเสริมประสบการณ์การนั่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Modernform ยังคงมุ่งพัฒนาแนวคิดและโซลูชันที่ช่วยยกระดับพื้นที่ทำงานขององค์กรไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า เมื่อพื้นที่สามารถสนับสนุนศักยภาพของผู้คนได้อย่างแท้จริง แรงบันดาลใจและความสำเร็จก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัน และนั่นคือความหมายของ Your Modern Aspiration ในแบบฉบับของโมเดอร์นฟอร์ม
