ปตท.สผ.อพยพพนง.ออกจากตะวันออกกลาง พร้อมเร่งผลิตก๊าซฯเพิ่มในอ่าวไทย

ปตท.สผ. อพยพพนักงานออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสงครามตะวันออกกลาง ลั่นพร้อมรักษาความมั่นคงทางพลังงานของไทย โดยเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในระดับสูงสุด รวมถึงพิจารณาปรับแผนการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบในหลายพื้นที่นั้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยได้อพยพพนักงานออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้ว ตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัท และคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan- BCP) เพื่อรองรับการจัดการในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ
สำหรับพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศโอมาน ในขณะนี้ยังคงดำเนินการตามปกติ
ด้านพลังงานในประเทศไทย บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานในการรักษาความต่อเนื่องของการผลิตปิโตรเลียม และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยจะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในระดับสูงสุด รวมถึงพิจารณาปรับแผนการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
บริษัทจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป