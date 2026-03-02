ไออาร์พีซีจับมือเบเยอร์ตั้ง “ไอบีไอซี” รุกธุรกิจสีและสารเคลือบโครงสร้างเหล็ก

ไออาร์พีซี ผนึก เบเยอร์ ตั้งบริษัทร่วมทุน “ไอบีไอซี” รุกธุรกิจสีและสารเคลือบโครงสร้างเหล็ก ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ นายวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท ไอบีไอซี จำกัด (IBIC) เพื่อดำเนินธุรกิจสีและสารเคลือบโครงสร้างเหล็กอุตสาหกรรม โดยมี นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสวนสน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6
การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ไอบีไอซี เกิดจากการผสานจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุขั้นสูงPolytetrafluoroethylene (PTFE) ของไออาร์พีซี เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสีและระบบเคลือบขั้นสูงของเบเยอร์ เพื่อพัฒนา ผลิต และจำหน่ายสีและสารเคลือบโครงสร้างเหล็กสำหรับภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี ท่าเรือ สนามบิน และสะพาน
ผลิตภัณฑ์ของไอบีไอซีมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะแวดล้อมรุนแรง ช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างเหล็ก ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง และเพิ่มความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยแลภูมิภาคอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์เฉพาะทางและยกระดับอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบของไทยสู่มาตรฐานสากลอีกทั้งช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในห่วงโซ่อุปทาน สอดคล้องกับเป้าหมาย NET ZERO ของประเทศ