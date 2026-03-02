5 ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ–ภาคประชาสังคม–ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อน FLEC ระยะ 3 ยกระดับสวัสดิภาพแรงงานประมงอย่างยั่งยืน

นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fisheries Labour and Ethical Center: FLEC) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2569–2573) โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก 5 องค์กร ได้แก่ องค์การสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการดูแลคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลอย่างยั่งยืน ณ Green World Palace Hotel จังหวัดสงขลา
โครงการ FLEC หรือ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงและแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านสวัสดิการแรงงาน การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสื่อสารหลายภาษา รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมให้นายจ้างและผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานการจ้างงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติสากล
ในฐานะภาคเอกชนในห่วงโซ่อาหารทะเล ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ FLEC อย่างต่อเนื่อง ทั้งการผลักดันมาตรฐานการจ้างงานที่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมให้คู่ค้าและผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่การผลิต