TECHLEAD เปิดเกมรุก สร้าง Ecosystem ยกระดับชีวิตผู้บริโภค PayGenix หนุนรายได้โต พลิกผลประกอบการปี 68 สู่การเติบโตเชิงบวก

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยสะท้อนทิศทางการเติบโตเชิงรุกขององค์กร จากการวางกลยุทธ์สร้าง Technology Ecosystem ที่เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และบริการดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426% จากปีก่อน และสามารถพลิกผลประกอบการ สู่การเติบโตเชิงบวกได้อย่างมีนัยสำคัญ
แรงขับเคลื่อนหลักมาจากธุรกิจแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะ PayGenix ซึ่งเติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในด้านฐานลูกค้าและปริมาณธุรกรรม สะท้อนศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัลที่สามารถต่อยอดการใช้งานในวงกว้า และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน Ecosystem ของ TECHLEAD ให้เติบโตอย่างแข็งแรงตลอดปีที่ผ่านมา
บริษัทเดินหน้าลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเติมเต็ม Ecosystem อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมโยงบริการให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของ TECHLEAD จากผู้ให้บริการเทคโนโลยี สู่การเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ล้ำสมัย แต่ต้องทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกขึ้นจริง TECHLEAD จึงมุ่งพัฒนา Ecosystem ที่เชื่อมโยงบริการทางการเงิน แพลตฟอร์ม และโซลูชันต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ทุกบริการสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างไร้รอยต่อ
PayGenix เป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนแนวคิดนี้ เราไม่ได้มองแค่การเติบโตของธุรกิจ แต่เรากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว” เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทเตรียมออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ครั้งที่ 2 หรือ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยเงินที่ได้รับจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงเป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทและสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัว “MarDee Digital” เพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพด้านกลยุทธ์การตลาดและการใช้ข้อมูลเชิงลึกในฐานะ Marketing Agency ที่เน้นการให้บริการด้าน Public Relations (PR) และ Performance Marketing (PM) โดยในส่วนของ PR มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ที่ต้องการความเข้าใจในมิติของภาพลักษณ์องค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสามารถออกแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและข้อกำหนดในตลาดทุน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาช่วยยกระดับการทำการตลาดให้มีความสะดวก และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนด้วย Data และ Insight ของทั้งผู้บริโภคและแบรนด์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง และเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของ TECHLEAD ในมิติของการเติบโตเชิงกลยุทธ์
TECHLEAD ยังคงเดินหน้าสร้างและเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และบริการดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว พร้อมยกระดับบทบาทขององค์กรสู่การเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง