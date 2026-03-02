รฟท.เปิดประมูลตู้เสบียง ขาย”อาหาร-เครื่องดื่ม” บนขบวนรถด่วน สายเหนือและสายใต้ สัญญา 3 ปี

การรถไฟฯ เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน ตู้เสบียง กลุ่มขบวนรถด่วนและขบวนรถด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ กำหนดอายุสัญญา 3 ปี ยื่นซองเสนอราคา 19 มี.ค. 69
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะให้เช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บนกลุ่มขบวนรถด่วนและขบวนรถด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ รวม 10 ขบวน โดยวิธีเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ กำหนดอายุสัญญา 3 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟให้สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในตู้เสบียงได้อย่างสะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัย และจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม
สำหรับผู้สนใจยื่นเสนอโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ต้องเป็นนิติบุคคล 2.ต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามประกาศเชิญชวนฯ และ 3. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท โดยกำหนดเปิดจำหน่ายเอกสาร ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ 5,350.- บาท ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2569 และกำหนดยื่นซองเสนอโครงการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเช่าสิทธิและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น 2 อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทร 02-220–4628 , 02-621-8701 ต่อ 5286