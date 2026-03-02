เจียไต๋เปิดตัว “ผักซองอีซี่ ปลูกง่าย ได้อย่างโปร” เปิดประสบการณ์และยกระดับการปลูก ชูกลยุทธ์ใช้งานสะดวก โตดี งอกดี ด้วยคุณภาพเมล็ดพันธุ์เทียบเท่าระดับโปร

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เปิดประสบการณ์และยกระดับการปลูก จัดงานเปิดตัว “ผักซองอีซี่ ปลูกง่าย ได้อย่างโปร” ชูกลยุทธ์ใช้งานสะดวก โตดี งอกดี ด้วยคุณภาพเมล็ดพันธุ์เทียบเท่าระดับโปร เจาะกลุ่มผู้ปลูกทุกกลุ่มตั้งแต่ เกษตรกรมืออาชีพปลูกเพื่อการจำหน่าย ไปจนถึงผู้ปลูกมือใหม่ ที่ต้องการปลูกในพื้นที่จำกัด และมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้คุณภาพมีมาตรฐาน พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ของการปลูกได้อย่างระดับโปรถึง 3 โซน ได้แก่ เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง, แปลงสาธิต โตดี งอกดี และ ผักซองอีซี่ ปลูกง่าย ได้อย่างโปร
คุณสุภัทร เมฆิยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด เผยว่า “ผักซองอีซี่ ปลูกง่าย ได้อย่างโปร เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของ “คนปลูก” ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกผักเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ที่จะมีพื้นที่การปลูกที่จำกัด เกษตรกรหัวไร่ปลายนา หรือเกษตรกรมืออาชีพที่ปลูกเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ แม้จะใช้เมล็ดพันธุ์ซองมาตรฐานดั้งเดิม (Professional) เป็นหลัก แต่อาจมีพื้นที่บางส่วนที่ต้องการเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย หรือมีความต้องการจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชหลายสายพันธุ์ เพื่อสร้างความหลากหลายของผลผลิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ แม้ว่าความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ลูกค้าทุกกลุ่มมีร่วมกันคือ ความต้องการ เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลูกแล้วได้ผลผลิตดี เป็นไปตามลักษณะประจำสายพันธุ์ แข็งแรง และดูแลง่าย
ผักซองอีซี่ จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการตอบสนองความต้องการของคนปลูกทุกกลุ่ม ภายในซองบรรจุ เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (F1 Hybrid) และสายพันธุ์พื้นบ้านแบบคัดพิเศษ (OP selected) ที่มีมาตรฐานคุณภาพเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ซองมาตรฐานดั้งเดิม (Professional) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกก่อนการบรรจุอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ อัตราการงอก ความสมบูรณ์แข็งแรงตรงตามสายพันธุ์ ไปจนถึงการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอในทุกสายพันธุ์ และยังได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวได้ดีในหลากหลายพื้นที่ เหมาะสมกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นของประเทศไทย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ โดดเด่น ใช้งานง่ายด้วยคำแนะนำวิธีการปลูกขั้นพื้นฐาน ทำให้เหมาะทั้งการปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก และการปลูกเสริมในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
ผักซองอีซี่ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ปลูก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นปลูกอย่างมั่นใจ กลุ่มผู้ปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่าย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพที่ต้องการผลผลิตได้มาตรฐาน ควบคู่กับความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างประสบการณ์การปลูกที่ง่าย มั่นใจ และให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในทุกครั้งที่เพาะปลูก
คุณสุภัทร กล่าวเสริมอีกว่า “ไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือเกษตรกรมืออาชีพ ล้วนมีข้อจำกัดที่ใกล้เคียงกัน แต่หากเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากการคัดเมล็ดพันธุ์อย่างพิถีพิถัน คือ งอกง่าย ต้นแข็งแรง ทนโรค ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี เติบโตไว ดูแลง่าย จะช่วยลดปัญหาระหว่างการปลูก และสามารถสร้างสวนผักที่ให้ผลผลิตและความสุขได้”
ในงานเปิดตัว ผักซองอีซี่ ยังได้จัดนิทรรศการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม เพื่อสร้างประสบการณ์ผลผลิตที่ปลูกง่าย โตง่าย ได้ผลผลิตระดับโปร ถึง 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนแรก เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง โดดเด่นด้วยโดมอาคารที่จัดแสดงพันธุ์พืชหลากหลายสายพันธุ์จากเจียไต๋ฟาร์ม โชว์ผลผลิตที่เติบโตจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง (High Value) ได้แก่ มะเขือเทศเชอร์รี่, ฟักทองลักกี้ แตงโม Seedless เช่น เซ็นจูรี่ สตาร์, แม็กนั่ม และซันไรส์ เป็นต้น, ต่อด้วยโซนที่ 2 แปลงสาธิต โตดี งอกดี แปลงผักจำลองที่สาธิตการปลูกต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์ผักซองอีซี่ จัดแสดงโชว์พันธุ์พืชตัวอย่างที่ปลูกง่าย โตง่าย ทำตามได้ไม่ยาก อาทิ คะน้าฮ่องกง, กะเพรา, โหระพา, แตงกวา แบม แบม, และ มะระจีน ก่อนปิดท้ายด้วยโซนที่ 3 ผักซองอีซี่ ปลูกง่าย ได้อย่างโปร นำเสนอบรรจุภัณฑ์ผักซองอีซี่ที่ยกระดับคุณภาพการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์เทียบเท่าระดับโปร โตดี งอกดี คัดสรรสิ่งดี ๆ เพื่อคุณ ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569
ผักซองอีซี่ ออกแบบภายใต้แนวคิด Small Pack Big Quality ที่สะท้อนถึง คุณภาพระดับเดียวกับมืออาชีพ ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตรงตามลักษณะของสายพันธุ์ และยังผ่านการทดสอบอัตราการงอกโดยกำหนดมาตรฐานต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ สีน้ำเงิน สื่อถึงความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ ทันสมัยและจดจำง่าย โดดเด่นบนชั้นวางที่จะแตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ทั่วไป แต่ยังคงความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของสินค้าระดับโปรได้อย่างชัดเจน
เมล็ดพันธุ์ที่บรรจุใน ผักซองอีซี่ ดำเนินการภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพแบบปิด ใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ลดการปนเปื้อน เพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ทุกซองให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และผลลัพธ์ที่ดีในทุกแปลงเพาะปลูก
“ผักซองอีซี่ ปลูกง่าย ได้อย่างโปร” พร้อมเพิ่มผลลัพธ์อย่างมือโปรแล้ว กับเมล็ดพันธุ์คุณภาพมากกว่า 100 สายพันธุ์ วางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าการเกษตร ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศ