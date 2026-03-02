คืนผิวจราจร “พระราม 2” M 82 ตอน 7 ช่องทางหลักวิ่งช่วงกลางวัน 100% ทล.เผยงานก่อสร้างเหลืออีก 5.47 กม.

กรมทางหลวง พร้อมคืนผิวจราจรทางหลัก M82 ตอน 7 (ถนนพระราม 2) 100% ช่วงกลางวัน เริ่มจันทร์ 2 มี.ค. 69 นี้! พร้อมเผยภาพรวมงานคืบหน้าแล้วเสร็จ 19 กม. เหลืออีก 5.47 กม. ยันเร่งรัดงานควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 2 มีนาคม 2569 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าล่าสุดการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว โดยเฉพาะในส่วนของตอนที่ 7 ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ขณะนี้งานรื้อถอนคานที่เสียหายจากเหตุเครน LG ถล่มไปกระแทก และการรื้อถอนนั่งร้านชั่วคราวของงานเทคอนกรีตเชื่อมสะพาน (Balance Cantilever) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจึงพร้อมคืนพื้นผิวจราจรทางหลักบนถนนพระราม 2 ทั้งขาเข้าและขาออก ทิศทางละ 3 ช่องจราจร แบบ 100% ในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 20.00 น. เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดเรียงแบริเออร์และทำความสะอาดผิวทางให้พร้อม สำหรับการสัญจรอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 05.30 น. ยังจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรในช่องทางหลัก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พื้นที่ปฏิบัติงานบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในการรื้อถอนโครงเหล็กแบบเทคอนกรีตของสะพานคานยื่น (Form Traveler) ในส่วนที่เหลือ และดำเนินการปรับปรุงทางเบี่ยงเพิ่มเติมบริเวณเกาะกลาง ช่วง กม. 30 ถึง กม. 30+500 เพื่อขยายผิวจราจรให้รองรับการปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก ตามมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้าง (Load Test) สำหรับการเตรียมยกติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Segment) ส่วนที่เหลือในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากจะเริ่มดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรในช่วงกลางวันอีกครั้ง เพื่อดำเนินยกการติดตั้ง Segment กรมทางหลวงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
สำหรับภาพรวมโครงการ M82 ช่วงบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 24.6 กิโลเมตร ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยจากการแบ่งงานทั้งหมด 13 ตอน ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 9 ตอน รวมระยะทางประมาณ 19.13 กิโลเมตร และคงเหลือเพียง 4 ตอนสุดท้าย คือ ตอนที่ 4, 5, 6 และ 7 ระยะทางรวมประมาณ 5.47 กิโลเมตรที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งในส่วนของตอนที่ 5 และตอนที่ 6 นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าสะสมเฉลี่ยร้อยละ 96 และร้อยละ 89 ตามลำดับ โดยงานที่เหลือส่วนใหญ่เป็นงานเก็บรายละเอียดโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามลำดับงานในเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตอนที่ 4 ยังมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรในบางจุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เพราะอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Segment) ตามแผนงาน ซึ่งมีเป้าหมายจะคืนผิวจราจรบนถนนพระราม 2 ให้ประชาชนได้สัญจรคล่องตัวก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
ส่วนตอนที่ 7 แม้จะสามารถคืนผิวจราจร ถนนพระราม 2 ทางราบในช่วงกลางวันเป็นการชั่วคราวแล้ว แต่ในส่วนงานโครงสร้างยกระดับยังมีงานติดตั้ง Segment ในส่วนที่เหลืออีกไม่มาก จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจะเข้าทำการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง (Load Test) อย่างละเอียด เพื่อประเมินความพร้อมและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งการเตรียมทางเบี่ยงการจราจร ก่อนที่จะเริ่มยกติดตั้ง Segment ในส่วนที่เหลือตามขั้นตอนต่อไป
กรมทางหลวงขอยืนยันความพร้อมในการบริหารจัดการจราจรช่วงการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำชับให้ผู้รับจ้างเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะเร่งรัดงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด เพื่อคืนความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชนชาวพระราม 2 และผู้ใช้ทางทุกท่าน