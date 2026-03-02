GULF คว้ารางวัล Issuer of The Year จาก ThaiBMA

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รับรางวัล Issuer of The Year จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2025 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สะท้อนถึงบทบาทของ GULF ในการมีส่วนร่วมยกระดับมาตรฐานการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ของประเทศ โดยมี นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัล Issuer of The Year ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่ทีมงานทุกคน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GULF ให้ความสำคัญกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมียอดการออกหุ้นกู้รวมกว่า 250,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เราเชื่อมั่นว่าตลาดตราสารหนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเงินทุน แต่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายฐานนักลงทุนให้มีความหลากหลาย ช่วยบริหารความเสี่ยงด้านแหล่งเงินทุน และลดข้อจำกัดด้าน Single Lending Limit (SLL) กับสถาบันการเงิน ความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันการเงินในฐานะ Joint Lead Arranger ที่สนับสนุนการออกหุ้นกู้มาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทมาตลอด 7 ปี นับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกหุ้นกู้”
“GULF มุ่งมั่นที่จะรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด พร้อมบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องให้มีความเหมาะสมและแข็งแกร่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการสื่อสารข้อมูลที่โปร่งใส โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจพลังงานที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว” นางสาวยุพาพิน กล่าว
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ของ GULF ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ กระแสเงินสดที่มั่นคง และแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ