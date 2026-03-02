เปิดวาระ"บอร์ดนโยบายขนส่งทางรางฯ"นัดแรก ชงห้ามเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน-เกณฑ์อัตราค่าใช้ราง

บอร์ดนโยบายราง เตรียมประชุมนัดแรก ชงห้ามเก็บค่าแรกเข้ารถไฟฟ้าซ้ำซ้อนและอัตราค่าใช้ราง พร้อมขออำนาจสอบสวน”เครนไทย-จีน”หล่นที่สีคิ้ว หวังล้วงข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุเพื่อป้องกันเกิดซ้ำอีก
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 จะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ขณะนี้ นอกจากกรมรางฯจะเร่งดำเนินกระบวนการจัดทำกฎหมายลำดับรองจำนวน 79 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 แล้วยังเตรียมความพร้อม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/ 2569 โดยกรมรางฯ เตรียมเสนอรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป ซึ่งจะเป็นหลังวันที่พ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯ มีผลบังคับใช้
โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรางฯ นัดแรก มีวาระสำคัญ ได้แก่ เรื่องห้ามเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน ,ขออนุมัติมาตรฐานต่างๆ การจัดสรรความจุ และขออนุมัติ ให้อำนาจกรมการขนส่งทางราง สอบสวนอุบัติเหตุ เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน หล่นที่ สีคิ้ว โดยใช้อำนาจตามพ.ร.บ.การขนส่งทางราง ซึ่งสาเหตุที่กรมรางเสนอขอเข้าไปตรวจสอบเนื่องจาก พ.ร.บ.ราง จะมีอำนาจเพื่อให้การตรวจสอบเกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น เช่น ให้อำนาจสามารถขอหลักฐาน เพื่อนำมาประกอบการสอบสวนเพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้อย่างครบถ้วน และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก การตรวจสอบไม่ได้เป็นการมุ่งหาคนผิดแต่อย่างใด ไม่เช่นนั้น สอบสวนไปก็จะไม่มีใครยอมบอกความจริง มีการปกปิดข้อเท็จจริง เพราะเกรงความผิด จึงขอใช้อำนาจตามพ.ร.บ.รางสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด
@เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน-วางเกณฑ์อัตราค่าใช้ราง
สำหรับวาระการประชุม คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางฯ ครั้งที่ 1/ 2569 ได้แก่ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ.2568
2.2 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง
2.3 แผนพัฒนาการขนส่งทางราง
2.4 (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางพ.ศ. ….
2.5 (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อกำหนดการกระทำที่ต้องปฎิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. …
2.5 (ร่าง) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง หรือข้อกำหนดอันเป็นเงื่อนไขในการก่อสร้างด้ดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการขนส่งทางราง พ.ศ. …
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง
3.1.1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร กรณีรถขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. …
3.1.2 เรื่อง ข้อกำหนดการจัดเก็บอัตราค่าแรกเข้าในการเดินทางเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
3.1.3 เรื่อง การกำหนดประเภทของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น หรือได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร กรณีรถขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. …
3.1.4 เรื่อง กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าใช้ประโยชน์จากราง กรณีรถขนส่งสินค้าทางราง พ.ศ. …
3.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคะกรรมการอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง
3.3 (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง จำนวน 9 ร่าง ได้แก่
-ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางพ.ศ. ....
-ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ พ.ศ. ....
-ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะ เพื่อการขนส่งทางรางร่วมกัน พ.ศ. ....
-ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง พ.ศ. …
-ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ….
-ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ….
-ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. …
-ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. …
-ร่างมาตรฐานด้านความปลอดภัย