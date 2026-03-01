เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ตอกย้ำผู้นำเข้าเทคโนโลยีด้านความงาม เปิดตัว 2 เทคโนโลยียกกระชับรูปแบบใหม่ “Density – LinearZ” พลิกโฉมวงการสกิน

เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ชูเทคโนโลยีพลิกโฉมตลาดความงามยุคใหม่ เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องยกกระชับและฟื้นฟูผิว 2 รุ่นใหม่ล่าสุด Density (เดนซิตี้) และ LinearZ (ลีเนียร์ซี) ในงาน ‘An Exclusive Launch Dinner Dual Ear Of Lifting’ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ‘เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย’ และ ‘น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง’ สองนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่มาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ สะท้อนความมั่นใจ ความทันสมัย และศักยภาพของเทคโนโลยีความงามยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ผู้นำ” ธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อตอบโจทย์การบริการ สร้างคุณค่าความงามที่แท้จริง พร้อมเติบโตไปกับอุตสาหกรรมความงามของไทย
นายศราวุธ อุดมเดช CEO บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด เผยวิสัยทัศน์ยกระดับวงการแพทย์ความงามไทยว่า “เลเซอร์ เอ็นจิเนีย มุ่งยกระดับวงการแพทย์ความงามไทย ผ่านการเป็นพันธมิตรที่ให้บริการแบบครบวงจร ไม่ใช่แค่การจำหน่าย แต่คือการเติบโตไปพร้อมกับคลินิกและแพทย์อย่างยั่งยืน เรามีทีมวิศวกรหลังการขายอันดับหนึ่ง ทีมการตลาดเชิงกลยุทธ์ ทีม Clinical Specialist ที่เชี่ยวชาญเทคนิคเชิงลึก และทีมฝ่ายขายที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนผ่านการนำเข้านวัตกรรมระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูง อาทิ แบรนด์ Fotona เทคโนโลยีเลเซอร์ชั้นนำที่ครองความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมความงามไทยมาอย่างยาวนาน”
ทั้งนี้จากรายงานของ Statista ระบุว่าตลาดความงามและศัลยกรรมในไทยปี 2025 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม (Beauty & Personal Care) คาดว่ามีมูลค่าราว 2.21 แสนล้านบาท และขยายตัวเฉลี่ย 4.6% ต่อปีในช่วงปี 2025 - 2030 จากความต้องการดูแลผิวและช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ประเมินว่าตลาดศัลยกรรมและเสริมความงามปี 2568 จะมีมูลค่า 75,000 – 76,500 ล้านบาท โดยได้แรงหนุนจากผู้บริโภคในประเทศและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ได้นำเข้าเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านความงาม และการแก้ปัญหาความงามได้อย่างตรงจุด อย่าง DENSITY (เดนซิตี้) เป็นเครื่องยกกระชับผิวและสลายไขมันด้วยพลังงาน Radio Frequency (RF) ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Bimodal RF ตัวแรกของโลกที่ปล่อยคลื่น Monopolar และ Bipolar พร้อมกันใน 1 ช็อต ที่ความถี่ 6.78 MHz โดย Monopolar RF ลงลึกช่วยกระตุ้นคอลลาเจน สลายไขมัน และให้ผลลัพธ์ยาวนาน ขณะที่ Bipolar RF ทำงานชั้นตื้น เพิ่มอีลาสตินและความกระชับเห็นผลทันที เสริมด้วยระบบทำความเย็นอัจฉริยะและการตรวจวัดค่าผิวแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมหัวทิป 3 ขนาดรองรับรอบดวงตา ใบหน้า และลำตัว ทั้งนี้ผลวิเคราะห์ชี้ว่า Bimodal RF กระตุ้นคอลลาเจนได้มากกว่า Monopolar เดี่ยวราว 30% และเพิ่มอีลาสตินได้มากกว่าประมาณ 19%
อีกทั้ง LINEARZ (ลีเนียร์ซี) เทคโนโลยี Ultrasound Lifting Technology ที่ผสานพลังงาน 2 โหมดใน 1 หัว ได้แก่ Dot แบบจุด อุณหภูมิสูงสุด 65 องศา ช่วยยกกระชับชั้น SMAS กระตุ้นคอลลาเจนและเพิ่มความอิ่มฟูใบหน้า และ Linear แบบเส้นตรง อุณหภูมิสูงมากกว่า 58 องศา ช่วยลดไขมันส่วนเกินและฟื้นความกระจ่างใส โดดเด่นด้วยความเร็ว 300 ช็อตในไม่ถึง 2 นาที เจ็บน้อย ไม่ต้องทายาชา มีระบบป้องกันการยิงซ้ำซ้อน และปรับความลึกได้ครอบคลุมตั้งแต่ Dermis ถึง Deep fat เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกกระชับ ลดเหนียง คางสองชั้น และลดเลือนริ้วรอย และด้วยนวัตกรรมที่ค้นพบล่าสุดของ LINEARZ ยังสามารถเติมเต็มแก้มตอบ เพื่อให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ โดยผลวิจัยจาก Gachon Research ยังชี้ว่าโหมด Dot สามารถกระตุ้นการเพิ่มจำนวนและขนาดเซลล์ไขมันเฉพาะจุดที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย ตามคอนเซปต์ “Custom-designed Lifting”
สำหรับภาพรวมตลาดเลเซอร์ในไทย นายศราวุธ กล่าวว่า “ตลาดเทคโนโลยีเลเซอร์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางการแพทย์ ด้านความงาม และเทคโนโลยีเฉพาะทาง โดยเฉพาะเลเซอร์ความงามมีกระแสที่ดีจากปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยผู้ใช้เลเซอร์ด้านความงาม เช่น เลเซอร์ผิวหนัง รอยแผลเป็น กำจัดขน ฯลฯ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 - 30 ปี จะรับรู้ข่าวสารบริการในช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ และ เลือกใช้บริการเลเซอร์รักษาฝ้า กระ สิว รวมถึงเลเซอร์กำจัดขน ขณะที่กลุ่ม ประมาณ 31 - 45 ปี เป็นวัยทำงานสามารถใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มแรกจะเลือกทำหัตถการความงามมากขึ้น เช่น เลเซอร์รักษาผิวหนังต่าง ๆ ส่วนกลุ่ม 46 ปีขึ้น ส่วนใหญ่เลือกเลเซอร์ผิวเพื่อแก้ริ้วรอย”
“การเติบโตของอุตสาหกรรมความงามก็มาพร้อมการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก” นายศราวุธ กล่าวปิดท้าย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของ เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ได้ทางเว็บไซต์ www.laser-engineer.com รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook/Instagram/Tiktok: Laser Engineer เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีความงามระดับโลกก่อนใคร
เกี่ยวกับ บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด
บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านความงามคุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเกาหลี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยชื่อเสียงด้านการให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การจัดเวิร์กช็อป งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับงานวิชาการและความร่วมมือกับ KOL ทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออัปเดตองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการเติบโตในอุตสาหกรรมความงามอย่างยั่งยืน