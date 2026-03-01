ไอคอนสยามและสยามพารากอน คว้า 2 รางวัล Thailand Social Awards

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ Game Changer ผู้บุกเบิกต้นแบบโกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนทั่วโลก ล่าสุดคว้า 2 รางวัลจากงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 14 โดยไอคอนสยาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Brand Performance on Social Media แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย และ สยามพารากอน ได้รับรางวัล Finalist เป็นหนึ่งในห้าของแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการยกย่องแบรนด์และองค์กรที่มีผลงานการสื่อสารออนไลน์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 69 ณ ไอคอนสยาม
รางวัลนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ได้สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายครบทุกมิติให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบ และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล จนได้รับการพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก
Thailand Social Awards จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลตลาด ที่สะท้อนผลงานที่แท้จริง โดยวัดจาก Performance ของแบรนด์และครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ