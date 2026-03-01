‘เซ็นทรัลพัฒนา’ กวาด 4 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards Brand

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอกย้ำบทบาทองค์กรที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการคว้า 4 รางวัลใหญ่ จากเวที 14th Thailand Social Awards นำโดย 2 รางวัลใหม่ Gold Awards สุดยอดองค์กรที่สร้าง Impact ด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media สาขา Environmental Responsibility (ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม) และสาขา Social Impact (ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) ที่รวมองค์กร Top-Tier ระดับประเทศ ที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และอีก 2 รางวัล ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ และ ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ได้รับ Best Brand Performance on Social Media ต่อเนื่องหลายปีซ้อน สะท้อนความแข็งแกร่งของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของแบรนด์ที่เป็น Strategic Platform เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้คนอย่างชัดเจนษฐกิจของประเทศ
นางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล Head of Excellence & Sustainable Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับเซ็นทรัลพัฒนา ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ Storytelling แต่คือ ‘Story-doing’ เราจึงเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นการลงมือทำจริงในทุกกระบวนการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจ ‘Imagining better futures for all’ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่ Net Zero 2050
โดยรางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media ถือเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ความสำเร็จจากการลงมือทำ สู่การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นจริง จากเสียงสะท้อนที่เราได้รับฟังจากผู้มีส่วนได้เสียรอบตัว ทั้งกลุ่มลูกค้า พันธมิตร และคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืน ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการและแคมเปญต่างๆ จึงนับว่าได้ว่ารางวัลนี้เป็นความสำเร็จร่วมกัน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินรางวัล Social Metric for Sustainability มีการพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทใน SET 50 ซึ่งครอบคลุมมิติ ESG และสอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อของสหประชาชาติ อย่างเข้มข้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รางวัลนี้จึงไม่ใช่แค่ความภูมิใจ แต่เป็นภาพสะท้อนถึงผลงานด้านความยั่งยืนที่เซ็นทรัลพัฒนาสร้างให้ประเทศไทยและโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริง”
นางสาวพรวดี โรจน์รุ่งสัตย์ Head of Corporate Marketing & Communication บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ต่อยอดจากความแข็งแกร่งด้าน Brand Performance บนโซเชียลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้กลายเป็นฐานสำคัญที่ทำให้เซ็นทรัลพัฒนา ยกระดับบทบาทของ “พลังการสื่อสาร” จากการสร้าง Engagement สู่การขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยวางกลยุทธ์ให้การสื่อสารเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมร่วมลงมือ ทำให้ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิดองค์กร แต่เป็นการมีส่วนร่วมของผู้คน ชุมชน และพันธมิตรในวงกว้าง ที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัฒนาประสบความสำเร็จในการสื่อสารผ่านโครงการสำคัญระดับประเทศและระดับโลก อาทิ; เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ ยกระดับพื้นที่สีเขียวเมืองผ่าน Roof Park ลอยฟ้า 7 ไร่ ที่ใหญ่และดีที่สุดในกรุงเทพฯ, เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส ออฟฟิศเกรด A+ ระดับพรีเมียม ต้นแบบGreen Building, เซ็นทรัล กระบี่ ต้นแบบศูนย์การค้ายั่งยืนแห่งแรกในไทย, Better Futures Projects แคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่โรดโชว์ทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการ CSR และ Sustainability ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”
ขณะเดียวกัน ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ และ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ยังคงติด Top Rank ของ Best Brand Performance on Social Media สาขา Shopping Center & Department Store ต่อเนื่องหลายปี กลายเป็น Brand Love ที่ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นำโดยโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพจาก Offline สู่ Online เพื่อสร้าง Engagement กับทุกเจเนอเรชัน พร้อมอัพเดทเทรนด์ใหม่และโมเมนต์สำคัญต่อเนื่อง ต่อยอดสู่ Brand Royalty อย่างยั่งยืน ขณะที่ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ยังครองตำแหน่ง King of Festive ใจกลางกรุงเทพฯที่แข็งแกร่ง ไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลกที่อีเวนท์และแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเลือกปักหมุด สร้าง Viral และเทรนด์ใหม่ๆให้ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย
สำหรับ Thailand Social Awards จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สร้างสรรค์ผลงานบนโซเชียลมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่น ตอกย้ำบทบาทวงการโซเชียลมีเดียที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจ