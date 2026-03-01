9 สายการบินยกเลิกแล้ว 16 เที่ยวบิน”สุวรรณภูมิ”เร่งดูแลผู้โดยสารได้รับกระทบ เหตุสู้รบ”อิสราเอล - อิหร่าน”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระดมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารสายการบิน 9 แห่ง ยกเลิก 32 เที่ยวบิน จากผลกระทบจากสถานการณ์อิสราเอล - อิหร่าน
เมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศอิสราเอล - อิหร่าน โดยมีสายการบินที่ได้รับผลกระทบ 8 สายการบิน ได้แก่ EL AL Israel Airlines, Air Arabia, Emirates Qatar Airways, Etihad Airways ,Gulf Air, Arkia Israel Inland Airlines และ Kuwait Airways ยกเลิกเที่ยวบินรวม 16 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก 14 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาเข้า 2 เที่ยวบิน
สำหรับเช้าวันนี้ (1 มีนาคม 2569 ณ เวลา 06.48 น.) มีสายการบิน World2Fly แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน
เพิ่มอีก 1 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 32 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาเข้า 16 เที่ยวบิน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด
ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ผู้โดยสารที่รอเช็กอิน พร้อมจัดพื้นที่ไว้รองรับให้เพียงพอ รวมถึงได้จัดให้มีพื้นที่รองรับเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว โดยเพิ่มเก้าอี้พักคอยบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 1 และประตู 10 ตลอดจนประสานงานกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมบริหารจัดการเที่ยวบินและดูแลผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เบื้องต้นสายการบินได้มีการจัดหาที่พักให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินตามความเหมาะสม
ทำให้ไม่มีผู้โดยสารขาออกตกค้างอยู่ที่สนามบิน
ทั้งนี้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือพื้นที่ใกล้เคียง
ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินของท่านอย่างใกล้ชิด โดยสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน
• เคาน์เตอร์สายการบิน ณ ทสภ.
• หรือช่องทางติดต่อโดยตรงของสายการบิน
นอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการของ ทสภ. เพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง