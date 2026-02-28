"คริสเตียโน โรนัลโด" ทุ่ม 7.5 ล้านดอล ถือหุ้น10% ใน Pro2colเครือเฮอร์บาไลฟ์

เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่ผสานพลังของชุมชนและแพลตฟอร์มดิจิทัล ประกาศว่า คริสเตียโน โรนัลโด ไอคอนด้านกีฬาระดับโลก ได้เข้าถือหุ้น 10% ในบริษัท HBL Pro2col Software, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเฮอร์บาไลฟ์ที่ถือครองเทคโนโลยี Pro2col
Pro2col คือระบบปฏิบัติการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบดิจิทัลรุ่นใหม่ของเฮอร์บาไลฟ์ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน และผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ผ่านแนวทางการดูแลสุขภาพที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โรนัลโดได้ลงทุนจำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมให้คำมั่นในการให้บริการและสิทธิด้านสปอนเซอร์แก่ Pro2col Software การลงทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นส่วนตัวของโรนัลโดต่อสุขภาพและโภชนาการ อีกทั้งยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของโภชนาการเฉพาะบุคคล และความมุ่งมั่นของเฮอร์บาไลฟ์ในการทำให้สุขภาพและเวลเนสแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้าถึงชุมชนทั่วโลก โดยผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ากับพลังของการสนับสนุนแบบใกล้ชิดผ่านเครือข่ายนักธุรกิจ
เฮอร์บาไลฟ์เป็นพันธมิตรด้านโภชนาการระดับโลกของโรนัลโดมาตั้งแต่ปี 2013 โดยร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้านโภชนาการและสมรรถภาพในระดับสากล ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเปิดตัว Herbalife24 CR7 Drive เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านโภชนาการและสมรรถภาพของตำนานนักฟุตบอลระดับโลก และเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาทุกระดับทั่วโลก
Stephan Gratziani ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮอร์บาไลฟ์ กล่าวว่า “คริสเตียโนเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของเรามานานกว่าทศวรรษ การตัดสินใจเข้าถือหุ้นใน Pro2col ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ การลงทุนของเขาสะท้อนความเชื่อร่วมกันในพลังของโภชนาการ ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคล ที่สามารถยกระดับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ Pro2col ในอนาคต”
Pro2col ใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลของแต่ละคนในการจัดทำแผนสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ ครอบคลุมการสร้างนิสัยประจำวันและการติดตามโภชนาการอย่างชาญฉลาด แพลตฟอร์มสามารถปรับให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเรียบง่ายและเป็นส่วนตัว
หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มคือ Pro2Score ซึ่งเป็นระบบการให้คะแนนสุขภาพเฉพาะของบริษัท ที่ติดตามความก้าวหน้าผ่านตัวชี้วัดหลักด้านสุขภาพ โดยออกแบบมาเพื่อมอบความชัดเจน แรงจูงใจ และข้อมูลเชิงปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ Pro2col ยังมอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกให้แก่นักธุรกิจของเฮอร์บาไลฟ์ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนลูกค้า ทำให้โภชนาการและสุขภาพเฉพาะบุคคลสามารถเข้าถึงได้และขยายผลได้ในวงกว้าง
คริสเตียโน โรนัลโด กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ของเราตลอดกว่าทศวรรษตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและเป้าหมายร่วมกัน การลงทุนใน Pro2col จึงเป็นพัฒนาการที่เป็นธรรมชาติ นอกจากการเป็นตัวแทนแบรนด์แล้ว ผมต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนแพลตฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง ผมได้เห็นด้วยตัวเองว่าเฮอร์บาไลฟ์ผสานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการสนับสนุนแบบใกล้ชิดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อทำให้สุขภาพและเวลเนสเข้าถึงได้มากขึ้น”
Pro2col สนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวของเฮอร์บาไลฟ์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและเวลเนสที่เชื่อมต่อและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยผสานผลิตภัณฑ์ ชุมชน ปัญญาประดิษฐ์ และศักยภาพดิจิทัล เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์ได้เริ่มเปิดตัว Pro2col ในรูปแบบเบต้าอย่างเป็นขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งานจริงในตลาด ซึ่งจะสนับสนุนการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ในวงกว้างในอนาคต ขณะนี้การเข้าถึงเวอร์ชันเบต้าเปิดให้นักธุรกิจและลูกค้าในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก และบริษัทคาดว่าจะขยายการเข้าถึงไปยังตลาดนานาชาติเพิ่มเติม โดยเริ่มจากบางประเทศในภูมิภาค EMEA ในปี 2569
เฮอร์บาไลฟ์ (NYSE: HLF) คือบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชนและแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมชีวิตผู้คน ด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีวิทยาศาสตร์รองรับแก่ผู้บริโภคในกว่า 90 ตลาดทั่วโลก ผ่านทางนักธุรกิจอิสระที่พร้อมให้คำแนะนำดูแลแบบตัวต่อตัว รวมถึงสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง เพื่อให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่อาจถือเป็น “ข้อความคาดการณ์อนาคต” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนมุมมองและการคาดการณ์ของบริษัท ณ วันที่เผยแพร่ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงสามารถดูได้จากเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)