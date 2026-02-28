ลอรีอัล กรุ๊ป เพิ่มอีก 3 แบรนด์ลุยไทย นำร่องSkinCeuticals รุกตลาดสกินแคร์

SkinCeuticals (สกินซูติคัลส์) แบรนด์เวชสำอางระดับสูง อันดับ 1 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา* ภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมนำเสนอนวัตกรรมดูแลผิวขั้นสูงที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสารต้านอนุมูลอิสระและนวัตกรรมสกินแคร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ผิวหนังทั่วโลก
นายแพทริค จีโร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา กล่าวถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า “ลอรีอัล กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าตอบสนองทุกความต้องการด้านความงามที่หลากหลายและเฉพาะตัวของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีนี้เราได้ยกระดับพอร์ตโฟลิโอในประเทศไทยโดยจะเพิ่มอีก 3 แบรนด์ รวมเป็น 19 แบรนด์
เริ่มด้วยการเปิดตัวสกินซูติคัลส์ แบรนด์เวชสำอางระดับไฮเอนด์ที่ทั่วโลกยอมรับเข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยรากฐานจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย สกินซูติคัลส์จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของลอรีอัลในการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ความงาม การเสริมทัพแบรนด์ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการขยายธุรกิจ แต่คือการตอกย้ำพันธกิจของเราในการส่งมอบโซลูชันดูแลผิวประสิทธิภาพสูง เพื่อผิวและความงามของผู้บริโภคชาวไทย”
นางสาวอรวรรณ ลาภอำนวยผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “พันธกิจของแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอางของลอรีอัล (L'Oréal Dermatological Beauty) คือการส่งมอบโซลูชันดูแลผิวที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมีหัวใจสำคัญคือการทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่างใกล้ชิด การนำแบรนด์สกินซูติคัลส์เข้าสู่ตลาดความงามประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างตลาดสกินแคร์ในกลุ่มเวชสำอางระดับพรีเมียม"
“หัวใจสำคัญที่ทำให้ SkinCeuticals แตกต่างคือแนวคิด Integrated Skincare ซึ่งเป็นปรัชญาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแบรนด์ในการบูรณาการดูแลผิว ที่ผสานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ควบคู่ไปกับหัตถการความงาม เพื่อเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
สกินซูติคัลส์ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. เชลดอน พินเนลล์ ผู้บุกเบิกการใช้วิตามินซีบริสุทธิ์บนผิวหนัง (Topical Vitamin C) โดยแบรนด์ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญผ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นมานานกว่า 35 ปี มีการศึกษาทางคลินิกกว่า 85 งาน และสิทธิบัตรกว่า 10 ชิ้น ซึ่งหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความล้ำหน้าของ สกินซูติคัลส์ คือการครอบครองสิทธิบัตร “Duke Antioxidant Patent”
นอกจากนั้น จากการทำงานร่วมกับแพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ตกแต่งชั้นนำทั่วโลก สกินซูติคัลส์ได้สร้างนิยามใหม่ให้แก่วงการความงามด้วยแนวคิด "Integrated Skincare" หรือการดูแลผิวแบบองค์รวม
สกินซูติคัลส์ยึดมั่นในหลักการ 3 ประการเพื่อสุขภาพผิวที่ดีที่สุด
• PREVENT: ปกป้องผิวจากมลภาวะและอนุมูลอิสระด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants)
• CORRECT: แก้ไขปัญหาผิวอย่างตรงจุด
• PROTECT: ปกป้องผิวร่วงโรยก่อนวัยด้วยผลิตภัณฑ์กันแดด
ผลิตภัณฑ์เด่นจากสกินซูติคัลส์
1. C E FERULIC (CEF)
เซรั่มวิตามินซีเข้มข้นผสาน 3 สารต้านอนุมูลอิสระ
2. P-TIOX
เซรั่มผสานเปปไทด์สูตรเข้มข้น
3. A.G.E. INTERRUPTER ADVANCED
ครีมลดเลือนริ้วรอยทรงประสิทธิภาพ
4. H.A. INTENSIFIER MULTI-GLYCAN (HA)
เซรั่มไฮยารูลอน ฟื้นผิวหลากมิติ
* อ้างอิงจาก รายงานของ Kline จากข้อมูลที่เก็บระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2024 ซึ่งครอบคลุมยอดขาย 85% ของช่องทางการจัดจำหน่าย ทางการแพทย์ทั่วโลก โดย SkinCeuticals ถือครองส่วนแบ่งตลาด 16% ของช่องทางการแพทย์ทั่วโลก และถือครองส่วนแบ่งนำ 12% ในตลาดผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกา และ 15% ของช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผู้ให้บริการดูแลทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกา