“แอมเวย์” รุก Health & Wellbeing ชูโซลูชันสุขภาพ IN–ON–AROUND

แอมเวย์ ผู้นำธุรกิจขายตรงระดับโลก เดินหน้ากลยุทธ์ “Health & Wellbeing” ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแบบครบทุกมิติ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์จาก Amway Global ผ่านการประชุมระดับชาติและงานแอมเวย์ เอ็กซ์โป 2569 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 30,000 คน ตอกย้ำการลงทุนสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพเพื่อวางรากฐานอนาคต และตั้งเป้าปี 2570 ยกระดับบทบาทสู่ Healthspan ที่ดีของคนไทย เพื่อผลักดันสู่สังคมอายุยืนสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ
กระแสการตื่นตัวด้าน “Healthspan” หรือ “การมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี” กำลังขยายตัวทั่วโลก และนับเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ โดยข้อมูลจาก Global Wellness Institute ระบุว่า “อุตสาหกรรมสุขภาพของไทยมีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท และเติบโตเฉลี่ย 7-10% ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสุขภาพในฐานะ ‘เศรษฐกิจใหม่’ ที่เชื่อมโยงทั้งคุณภาพชีวิตของผู้คนและการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ”
ขณะเดียวกัน ผลสำรวจจาก Mintel พบว่า “47% ของคนไทยให้ความสำคัญกับการมี Healthspan หรือการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี”
สอดคล้องกับผลสำรวจด้านภาพลักษณ์องค์กร โดย Reputation Economy Advisors
ซึ่งระบุว่า “82% ของผู้บริโภครับรู้ว่า แอมเวย์เป็นบริษัทด้าน Health & Wellbeing สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านสุขภาพและสุขภาวะในระดับโลก”
นายทศพร นิษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ว่า “แอมเวย์ประเทศไทย เดินหน้ากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อสร้าง “Health & Wellbeing” ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน โดยมุ่งนำเสนอทั้งโซลูชันสุขภาพและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้คนสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของนักธุรกิจแอมเวย์ พร้อมส่งต่อคุณค่าด้านสุขภาพสู่สังคมในวงกว้าง
พร้อมกันนี้ แอมเวย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก (Amway Scientific Advisory Board: SAB) ร่วมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม IN–ON–AROUND ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพรอบด้านตั้งแต่ภายในร่างกาย ภายนอกร่างกาย ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจำวัน
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แอมเวย์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคครบทุกมิติ ได้แก่ การดูแลสุขภาพจากภายใน (IN) ผ่านแบรนด์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก ‘นิวทริไลท์’, การดูแลสุขภาพและความงามภายนอก (ON) ผ่านแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับพรีเมียมอย่าง ‘อาร์ทิสทรี’ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเรือนร่างจาก ‘กลิสเทอร์’ ‘จีแอนด์เอช’ และ ‘ซาทินิค’
ขณะที่การดูแลสุขภาพผ่านสิ่งแวดล้อม (AROUND) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ‘อีสปริง’ และเครื่องกรองอากาศ ‘แอทโมสเฟียร์’ ซึ่งได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นของแอมเวย์ในการพัฒนาโซลูชันสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
มิสเตอร์จอห์น ปาร์กเกอร์ ประธานธุรกิจแอมเวย์ กล่าวว่า “แอมเวย์ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานที่มาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการสร้าง Healthspan ให้ผู้คนทั่วโลก โดยนำเสนอการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งแอมเวย์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่แอมเวย์โกลบอลให้ความสำคัญและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ความสำเร็จของตลาดนี้เกิดขึ้นจากพลังความมุ่งมั่นของนักธุรกิจแอมเวย์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์คนไทย ผมเชื่อมั่นแอมเวย์ประเทศไทยจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม Healthspan ที่มีคุณภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
นายทศพร กล่าวว่า “แอมเวย์ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเติบโตไปพร้อมกับนักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง ในฐานะแบรนด์ขายตรงอันดับ 1 ของประเทศไทยและของโลก* ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และความไว้วางใจจากผู้บริโภค พร้อมก้าวสู่ปีที่ 40 ในปี 2570 ด้วยเป้าหมายการยกระดับสังคมไทยสู่การมี ‘Healthspan’ ให้การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอายุยืนสุขภาพดีตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้”