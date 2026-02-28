CPALL โกย 1 ล้านล้านบาทปี68 ปี69เปิดเซเว่นฯอีก 700 สาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือ CPALL รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ว่า บริษัทฯมีรายได้รวม1,022,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% มีกำไรสุทธิ 28,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.28% ซึ่งรายได้มาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สัดส่วน 46%, ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า สัดส่วน48% และธุรกิจอื่นๆ ในประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป, ธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ ฯลฯ สัดส่วน 6%
ส่วนในปี 2568 มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 462,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน มีกำไรสุทธิ 24,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น15.9% จากปีก่อน โดยสัดส่วนของรายได้จากการขาย 76.3% มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ23.7% มาจากสินค้าอุปโภค
เมื่อสิ้นปี
2568
พบว่า
มีจำนวนร้านสาขาเซเว่นอีเลฟเว่น
ในไทยรวม
15,945
สาขา
เพิ่มขึ้น700
สาขาจากปีที่ผ่านมา
แบ่งเป็นร้านของบริษัทเอง
8,194
สาขา
(สัดส่วน
51%),
ร้าน
Store
Business Partner (SBP) 6,803สาขา
(สัดส่วน
43%),
ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต
948
สาขา
(สัดส่วน
6%)
ในต่างประเทศ
บริษัทขยายสาขาใน สปป.ลาว
เพิ่มอีก16
สาขา
รวมเป็น26
สาขา
ขณะที่กัมพูชามีจำนวน112
สาขา
พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทตลาดแต่ละประเทศ
สำหรับ
ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน
อยู่ที่83,777
บาท,
ยอดซื้อต่อบิลอยู่ที่
88
บาท,
จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย
951
คน
สำหรับปี
2569
วางแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ
12,000
– 13,600ล้านบาท
แบ่งเป็นงบการเปิดสาขาใหม่
3,800
– 4,600ล้านบาท
โดยในไทยจะเปิดสาขาเพิ่มอีกประมาณ
700
สาขา
และมีเป้าหมายเปิดร้านใหม่ใน
สปป.ลาว
เพิ่มอีก ส่วนกัมพูชา
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง
,
งบปรับปรุงร้านเดิม
2,900
– 3,500ล้านบาท,
งบโครงการใหม่,
บริษัทย่อยและศูนย์กระจายสินค้า
4,000
– 4,100ล้านบาท
และสินทรัพย์ถาวร
และระบบสารสนเทศ1,300
– 1,400ล้านบาท