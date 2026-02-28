CAAT เตือนผู้โดยสารเช็คเที่ยวบิน หลังตะวันออกกลางปิดน่านฟ้า

CAAT เตือนผู้โดยสารตรวจสอบการเดินทาง หลังหลายสายการบินปรับเส้นทาง และหลายประเทศในตะวันออกกลางปิดน่านฟ้าจากสถานการณ์สู้รบอิสราเอล–อิหร่าน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หริอ กพท. แจ้งเตือนประชาชนและผู้โดยสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดทางทหารระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งมีการเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธตอบโต้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดน่านฟ้าหรือจำกัดการบินเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบินพลเรือน
รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศปิดน่านฟ้าสำหรับเที่ยวบินพลเรือนทั้งหมดและขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขณะที่ทางการอิหร่านได้ปิดน่านฟ้าทั่วประเทศตามมาตรการความปลอดภัย เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคที่ประกาศปิดหรือลดการใช้พื้นที่ทางอากาศอันเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้มีรายงานว่า ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และคูเวต ได้ปิดน่านฟ้าบางส่วนในฐานะมาตรการป้องกันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคง ซึ่งอาจส่งผลต่อเส้นทางบินที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างยุโรป เอเชีย และเอเชีย–แปซิฟิก
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายสายการบินต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อหลบเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้ปริมาณการบินในภูมิภาคนี้ลดลงและอาจมีผลต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ปกติใช้เส้นทางผ่านบริเวณตะวันออกกลาง ดังนั้นผู้โดยสารที่มีแผนจะเดินทางในช่วงนี้โดยเฉพาะเส้นทางไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง หรือที่ต้องต่อเครื่องในประเทศที่สาม ควรติดตามข้อมูลจากสายการบินที่ใช้บริการอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสิทธิของตนที่ควรได้จากสายการบินในเบื้องต้นเนื่องจากประเทศระหว่างทางอาจไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการดูแลเมื่อเที่ยวบินล่าช้า หรือถูกยกเลิก เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอย่างครบถ้วน หากผู้โดยสารพบปัญหาเกี่ยวกับบริการสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง complaint.caat.or.th
CAAT จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยและสายการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารชาวไทย รวมถึงดูแลความปลอดภัยของการเดินอากาศอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ