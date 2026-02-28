กทพ.แนะเผื่อเวลาเดินทาง เหตุหลังลงจากด่านชลบุรี มีก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองชลบุรี

กทพ. แจ้งผู้ใช้ทางพิเศษที่เดินทางมุ่งหน้าสู่ชลบุรี เผื่อเวลาเดินทาง เหตุมีจุดก่อสร้างซ่อมสะพานข้ามแยกบริเวณทางเข้าทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วผลการจราจรชะลอตัว จุดทางลงจากด่านชลบุรี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางที่เดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่จังหวัดชลบุรี เผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันมีการดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงสะพาน ในพื้นที่ต่อเนื่องกันหลายจุด อาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว และเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
โดยเมื่อผู้ใช้ทางลงจากด่านชลบุรี จะพบจุดก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณทางเข้าทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่งมีการเบี่ยงการจราจรและปิดช่องทางบางส่วนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นเมื่อเบี่ยงออกสู่ถนนบายพาส จะพบการปิดซ่อมสะพานสุขประยูรเพิ่มเติมอีก 2 ช่องจราจร ส่งผลให้การสัญจรในช่วงดังกล่าวมีปริมาณรถสะสมและเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าปกติ
หรือ ผู้ที่ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีอาจใช้ทางลงบางปะกงเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด
กทพ. ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เผื่อเวลาในการเดินทาง และปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร