กทท.ยัน 5 ท่าเรือหลักพร้อมให้บริการ24 ชั่วโมง ประตุการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ประเทศ

กทท. เดินหน้าภารกิจประตูการค้าหลักของประเทศต่อเนื่อง ยืนยันความพร้อม 5 ท่าเรือหลัก ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. มีบทบาทสำคัญในการดูแลให้การขนส่งสินค้าทางน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกด้าน ทั้งความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการพื้นที่ท่าเรืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งและความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบันท่าเรือในกำกับดูแลของ กทท. ทั้งท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือระนอง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ ยังคงเปิดให้บริการแก่เรือสินค้าและผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานสากล โดยได้มีการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานของประเทศ
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 กทท. ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3, โครงการพัฒนาท่าเรือบก, การพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษบางนา–อาจณรงค์ (S1) รวมถึงโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) ฯลฯ ขณะเดียวกัน กทท. ยังมีโครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรืออัตโนมัติและการผลักดันเส้นทางขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยใช้ท่าเรือระนอง เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านโลจิสติกส์ เสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทยในระดับภูมิภาค
กทท. พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการเสริมพลังอนาคตประเทศไทยผ่านระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ควบคู่การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเติบโตของภาคการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกต่อไป
การท่าเรือฯยืนยันความพร้อมในการให้บริการท่าเรือหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ย้ำทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศและการค้าระหว่างประเทศให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ กทท. ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วน