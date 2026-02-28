เป๊ปซี่โค พลิกโฉมอัตลักษณ์รอบ 25 ปี ชูกลยุทธ์ “Food. Drinks. Smiles”

ตลาดเครื่องดื่มทั่วโลกร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง เมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง “เป๊ปซี่โค” (PepsiCo) ประกาศเดินหน้าก้าวสำคัญด้วยการปรับโฉม “อัตลักษณ์องค์กรใหม่” (Corporate Identity) ภายใต้แนวคิด “Food. Drinks. Smiles.” การปรับครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสดใหม่ หากแต่คือการตอกย้ำตำแหน่งทางการตลาด (Repositioning) จากภาพจำ "บริษัทขายน้ำอัดลม" สู่การเป็น "ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก" อย่างเต็มตัว
นับเป็นการปรับอัตลักษณ์ครั้งสำคัญของเป๊ปซี่โค เพื่อสะท้อนแนวคิด “Food. Drinks. Smiles” ในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของทุกแบรนด์ภายใต้ดีเอ็นเอเดียวกัน พร้อมยกระดับระบบการสื่อสารแบรนด์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกันทั่วโลก สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ที่สะท้อนพลัง ความเชื่อมั่น และความมุ่งมั่นตลอดเส้นทางกว่า 60 ปีของเป๊ปซี่โคที่ไม่เพียงผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่ม แต่หยั่งรากลึกมาจากธุรกิจเกษตรและอาหาร
นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารอินโดจีนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนโลโก้ของเราครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเป๊ปซี่โคในฐานะแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตำแหน่งทางการตลาด (Repositioning) จากภาพจำ "บริษัทขายน้ำอัดลม" ในอดีต สู่การเป็น "ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก" อย่างเต็มตัว
“ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป๊ปซี่โคสามารถสร้างแบรนด์ชั้นนำที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลกมากมาย ตั้งแต่เครื่องดื่มยอดฮิตอย่างเป๊ปซี่ (Pepsi) ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวอย่างเลย์ (Lay’s) และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choices) อย่าง ข้าวโอ๊ตเควกเกอร์ (Quaker) ซึ่งการสื่อสารของแต่ละแบรนด์ก็จะดำเนินไปในทิศทางของตนเอง การปรับอัตลักษณ์ของเราในครั้งนี้มุ่งสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของ “องค์กร” ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกแบรนด์ในเครือไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว เพื่อสื่อสารเป็นภาพเดียวกันถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น”
นายปริญญา กิจจาธนพันธ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มประจำภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด กล่าวว่า การประกาศพลิกโฉมแบรนด์ครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำอัตลักษณ์ขององค์กรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านแนวคิด “Food. Drinks. Smiles” ที่สะท้อนตัวตนของเราทั้งในด้านอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างครบถ้วน การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโออาหารและเครื่องดื่มขององค์กรให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่ผู้บริโภครักและไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว”
เป็นที่มาของการประกาศยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ มีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมทุกภาพลักษณ์ให้อยู่ภายใต้ DNA เดียวกัน ผ่านหัวใจสำคัญคือการอย่างโลโก้ตัวอักษร “P” ที่สื่อถึงความเป็น Branding ที่ชัดเจนมากขึ้น รายล้อมด้วยรูปทรงและสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของค่านิยมที่จะนำทางไปสู่อนาคต มาพร้อมตัวฐานของโลโก้ออกแบบให้เป็น "รอยยิ้ม" ตรงกับพันธกิจในการสร้างรอยยิ้มเมื่อได้บริโภคเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของเป๊ปซี่โค (Creating more smiles with every sip and every bite)
ในส่วนของตลาดประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาคอาเซียน การปรับโฉมครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งใน 3 มิติ ได้แก่
• Brand Clarity: สร้างความชัดเจนให้กับผู้บริโภคชาวไทยว่า สินค้าภายใต้ชายคาเป๊ปซี่โคไม่ได้มีดีแค่รสชาติ แต่คือมาตรฐานระดับโลก
• Corporate Trust: การเน้นย้ำภาพลักษณ์ด้านอาหารและเกษตรกรรม จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน CSR และความยั่งยืนที่เป๊ปซี่โคดำเนินการในไทยมาอย่างต่อเนื่อง
• Modernization: การปรับลุคให้ทันสมัยจะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค New Generation (Gen Z) ในไทยที่ชอบความชัดเจนและความเป็นสากล
“ในตลาดเครื่องดื่มและขนมทั่วโลกที่มีการแข่งขันสูงการมี Corporate Identity ที่ชัดเจนและดูทันสมัยจะช่วยให้เป๊ปซี่โคโดดเด่นมากขึ้น และสามารถขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นภายใต้ร่มเงาของแบรนด์แม่ที่แข็งแกร่ง” นายปริญญา กล่าว