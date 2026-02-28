MAGUROกำไรปี 68 พุ่ง 54% 5 หมัดเด็ดแชมป์กลุ่มร้านอาหาร

MAGURO GROUP โชว์ฟอร์มแชมป์ กำไรเติบโต 54% รายได้โตกว่า 44% โตต่อเนื่องสวนกระแสธุรกิจร้านอาหาร เคาะจ่ายปันผล 0.46 บาท/หุ้นตั้งเป้าปีนี้เติบโตกว่า 30% พร้อมเพิ่ม SSSG เตรียมเปิดเพิ่ม 20 ร้าน เป็น 73 ร้านภายในสิ้นปี และเตรียมเปิด 2 แบรนด์ใหม่
บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารชั้น แนวหน้าในประเทศไทย โชว์ผลการดำเนินงานปี 2568 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีรายได้รวม 1,981 ล้านบาท เติบโต 44% มีกำไรสุทธิ 149 ล้านบาท เติบโตกว่า 54% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวม 1,373 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 97 ล้านบาท ทำให้ MAGURO เป็น 1 ในผู้นำ ตลาด ที่เติบโตสูงสุดในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล และเดินหน้าสร้างการเติบโต ต่อเนื่องมั่นใจตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 30 %
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดเผยว่า “นับว่าเป็นความสำเร็จตลอดการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดย MAGURO Group มีผลการดำเนินการที่ดีเกินคาดหมาย มีรายได้รวม 1,981 ล้านบาท เติบโต 44% จาก รายได้รวม 1,373 ล้านบาทในปี 2567 และมีกำไรสุทธิ 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากกำไรสุทธิ 97 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีการเติบโตที่สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ที่ประสบกับ ความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว และมีการแข่งขันสูง ทำให้มีร้านอาหารจำนวนไม่น้อย ได้ปิดตัวลง
“ป้จจัยหลักที่ทำให้รายได้และกำไรสุทธิของ MAGURO Group เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน หลายปี คือ 1. การเปิดสาขาเพิ่ม 15 สาขา 2. แบรนด์ใหม่ได้รับความนิยมอย่างสูงและรวดเร็ว เช่น KIWAMIYA, Tonkatsu AOKI และ Bincho และ 3. ลูกค้าในระบบ CRM ที่เติบโตต่อเนื่องและสร้างรายได้ 58% ของรายได้รวม 4. การออกเมนูใหม่ในราคาย่อมเยาและการทำแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง 5. บริษัทฯ มีอัตรายอดขายในสาขาเดิม (SSSG) ที่น่าพอใจคือลดลงเพียง 4% โดยที่สามารถจบไตรมาส 4 ด้วยตัวเลข SSSG +1% ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมดีกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจร้านอาหาร” นายจักรกฤติ กล่าว
สำหรับไตรมาส 4/2568 MAGURO มีรายได้ 597 ล้านบาท เติบโต 49% และมีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท เติบโต 34% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2568 สัดส่วนรายได้จากแบรนด์ร้านอาหาร ภายในเครือบริษัทฯ จะนำโดย MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่น และซูชิระดับพรีเมียม ทำรายได้คิดเป็น ประมาณ 48% HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ ทำรายได้คิดเป็นประมาณ 27% ตามมาด้วย SSAMETHING TOGETHER, Tonkatsu AOKI, Kiwamiya, CouCou และ Bincho ที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคง และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของ MAGURO Group
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น เป็นเงินในกรอบ 57.96 ล้านบาท โดยจะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และวันไม่ได้รับสิทธิ (XD) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
“ในปีนี้ 2569 บริษัทฯ มีแผนจะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของปี 2569 มีรายได้เติบโตกว่า 30% ด้วยการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดตัว 2 แบรนด์ใหม่ร้านอาหารญี่ปุ่น ได้แก่ 1.Kaiten Sushi Ginza Onodera (ไคเต็น ซูชิ กินซ่า โอโนเดระ) ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง จากเครือ Onodera Group ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลก โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะเป็นสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นร้านแฟลกชิพสโตร์ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย และ IPPE KOPPE (อิปเปะ คปเปะ) ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านแกงกระหรี่ญี่ปุ่นต้นตำรับ ซึ่งเป็นแบรนด์ ในเครือของ Tonkatsu AOKI ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึ ติดอันดับ 1 ใน 100 ร้านแกงกะหรี่ จาก Tabelog ต่อเนื่องกว่า 6 สมัย โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2569 นี้”
ทั้ง 2 แบรนด์ใหม่มีจุดเด่นในด้านราคาที่จับต้องได้ และคุ้มค่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าวัยทำงาน ฟู้ดเลิฟ เว่อร์ และลูกค้าทั่วไปที่ต้องการเปิดประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับแท้จริง คาดว่าจะได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และจะกลายเป็นแบรนด์เรือธงของบริษัทฯ ที่ช่วยสร้างรายได้เติบโต
นอกจากนี้ ยังคงดำเนินกลยุทธ์ขยายจำนวนสาขาของแบรนด์ภายในเครือฯ โดยตั้งเป้าเพิ่มกว่า 20 ร้าน รวมเป็นจำนวนกว่า 73 ร้าน ภายในสิ้นปี 2569 เพื่อเป็นการรองรับการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และเป็นการ ขยายฐานพื้นที่กลุ่มเป้าหมายลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมแผนงานเชิงรุกเพื่อกระตุ้นยอดขายในสาขาเดิม (SSSG) ให้เติบโตอีกด้วย
ปัจจุบัน MAGURO Group มีร้านอาหารในเครือรวมทั้งหมด จำนวน 54 ร้านจาก 8 แบรนด์ ได้แก่
• MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่น และซูชิระดับพรีเมียม จำนวน 20 ร้าน และร้าน MAGURO Kappou (มากุโระ คัปโปะ) ร้านอาหารญี่ปุ่นประสบการณ์ใหม่คอนเซ็ป คับโปะ สาขาแรกที่เซ็นทรัล พาร์ค
• HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ จำนวน 16 ร้าน โดยสาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เป็นสาขาล่าสุด สาขาที่ 15 และร้าน HITORI SUKIYAKI ร้านสุกียากี้คันไซแบบดั้งเดิม ในรูปแบบ Authentic Japanese Sukiyaki Course สาขาแรกที่เอกมัย 12
• SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม จำนวน 6 ร้าน
• Tonkatsu AOKI ร้านหมูทอดทงคัตสึ ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ร้าน โดยสาขาไอคอนสยาม เป็นสาขาล่าสุด สาขาที่ 7
• CouCou ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก จำนวน 2 ร้าน สาขาแรกที่ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม และ CouCou สาขา Nirvana PORCH เป็นสาขาล่าสุด สาขาที่ 2
• Bincho ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่าน แบบญี่ปุ่นดั่งเดิม จำนวน 1 ร้าน ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมกาบางนา
• KIWAMIYA ร้านแฮมเบิร์กต้นตำรับจากญี่ปุ่น จำนวน 2 ร้าน สาขาเซ็นทรัล พาร์ค และสาขาเซ็นทรัลเวิลด์
• Chopman (ช็อปแมน) แบรนด์ข้าวมันไก่คราฟต์ ที่ให้บริการในรูปแบบเฉพาะผ่านเดลิเวอรี บนแพลตฟอร์ม GRAB และ LINEMAN โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี