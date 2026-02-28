“โลตัสออนไลน์” รุกหนัก ยึด 30 ล้านออเดอร์ เจาะ 4 กลุ่มดันแอปพุ่ง

โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ฉลองความสำเร็จยอดสั่งสินค้าผ่านโลตัสออนไลน์ทุกช่องทางรวมตลอดปี 2568 กว่า 30 ล้านออเดอร์ หรือเฉลี่ยมากกว่า 80,000 ออเดอร์ต่อวัน โดยในจำนวนนี้เป็นยอดสั่งผ่าน Lotus’s Smart App สูงถึง 21 ล้านออเดอร์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในใจลูกค้าด้าน “Grocery On-Demand” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของสดที่ได้รับความนิยมและมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 2,500 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทีมไรเดอร์สองล้อกว่า 8,000 คน รองรับการจัดส่งตรงถึงบ้านไวสุดภายใน 1 ชั่วโมง ชูจุดแข็งด้านการเป็น “ตัวจริงเรื่องของสด” ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการทั้งความสะดวก ความรวดเร็ว และความสดใหม่ในทุกวัน สะท้อนบทบาทของแอปพลิเคชันที่ก้าวข้ามการเป็นเพียงช่องทางช้อปปิ้ง สู่การเป็น “ผู้ช่วยมือขวา” ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
นายธรินทร์ ธนียวัน ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานเทคโนโลยีและข้อมูล และกลุ่มสายงานอีคอมเมิร์ซ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแม็คโคร และ โลตัส กล่าวว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา Lotus’s Smart App ส่งมอบสินค้ากว่า 21 ล้านออเดอร์ให้กับคนไทย สะท้อนการสั่งของสดออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคนไทยอย่างแท้จริง บริการ Grocery On-Demand ของเราไม่ได้ตอบโจทย์เพียงความสะดวก แต่เป็นเสมือน ‘ผู้ช่วย’ ที่ลูกค้าไว้วางใจ ทำให้เกิดการกลับมาใช้งานถี่ขึ้น (Higher Frequency) และมีมูลค่าต่อบิลสูงขึ้น (Bigger Basket Size) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จคือการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ Data แบบ Real-time ที่นำข้อมูลมาพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน
“เราเดินหน้าลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการใช้งานเฉพาะบุคคล (Hyper-personalization) การเสริมศักยภาพโลจิสติกส์ และการบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสาขาโลตัสทั่วประเทศ เป็นจุดกระจายสินค้า ควบคู่กับไรเดอร์กว่า 8,000 คน เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตสูงขึ้น พร้อมส่งมอบความสดและความรวดเร็ว ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Grocery On-Demand ที่มีสเกลการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดรายหนึ่งของไทย”
ชูจุดแข็ง "ตัวจริงเรื่องของสด" ส่งไวสุดภายใน 1 ชั่วโมง
Lotus’s Smart App มียอดออเดอร์ต่อวันเติบโตกว่า 80,000 ออเดอร์ต่อวัน โตขึ้น 11 เท่า นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2565 สะท้อนความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และก้าวขึ้นเป็นตัวเลือกอันดับแรกของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ด้วยจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้ากว่า 30,000 รายการ ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและของสด สู่การเป็นแพลตฟอร์ม “Grocery On-Demand” ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าประจำที่สั่งซื้อสูงสุดถึง 30 ออเดอร์ต่อเดือน หรือกดสั่งแทบทุกวัน แสดงให้เห็นว่าการสั่งของสดออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือก แต่กำลังกลายเป็นพฤติกรรมหลักของครัวเรือนไทยยุคใหม่
หัวใจสำคัญของความสำเร็จคือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินค้ากลุ่ม “ของสด” ซึ่งเป็นหมวดที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดอันดับ 1 จากความมั่นใจในคุณภาพ ผ่านสาขาโลตัสทั่วประเทศ จัดส่งไวสุดภายใน 1 ชั่วโมง และส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ทำให้การสั่งของสดเกิดขึ้นได้ง่ายและทันทีที่ต้องการ
หนึ่งในภาพสะท้อนความเชี่ยวชาญด้านของสดคือ “ไข่” วัตถุดิบพื้นฐานที่อยู่ในแทบทุกครัวเรือนไทย โดยมียอดจัดส่งสูงถึง 70 ล้านฟองในปีที่ผ่านมา แสดงถึงความไว้วางใจต่อมาตรฐานการคัดสรรและระบบจัดส่งสินค้า ควบคู่การหมุนเวียนสินค้าจากสาขาได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดโอกาสค้างสต็อก ทำให้ไข่ทุกฟองถึงมือลูกค้าด้วยความสดใหม่ ไม่เสียหาย
นอกจากของสดแล้ว อีกหนึ่งในไอเท็มยอดนิยมที่สะท้อนพฤติกรรมการสั่งซื้อคือกลุ่มน้ำดื่มและน้ำแร่ ที่มียอดจัดส่งรวมกว่า 100 ล้านขวดต่อปี ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน และช่วยลดภาระผู้บริโภคด้วยการจัดส่งตรงถึงบ้านโดยไม่ต้องแบกของหนักด้วยตนเอง
นอกจากนี้ Lotus’s Smart App ยังมองเห็นเทรนด์การเติบโตของหมวดสินค้าอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะกลุ่ม HBA (Health Beauty Aid) สินค้าความงามและของใช้ส่วนตัว และกลุ่ม HHC (Household Chemical & Supplies) สินค้าทำความสะอาดและของใช้ในบ้าน ซึ่งช่วยตอบโจทย์การจับจ่ายเพื่อดูแลทั้งตัวเองและบ้านในที่เดียว
เผยอินไซต์ “A Day in a Life” ลึกถึงครัวเรือนไทย
สอดรับกับอินไซต์ผู้บริโภคในมุม “A Day in a Life” ที่สะท้อนว่าการสั่งของเข้าบ้านได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ตั้งแต่มื้อเช้าเร่งรีบ วันทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว ไปจนถึงช่วงเวลาเตรียมมื้อพิเศษของครอบครัว
ฮีโร่ยามเช้า (08:00 – 09:00 น.) ชั่วโมงเร่งด่วนของ "นมจืด" และ “น้ำดื่ม” ในช่วงเวลาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ เผยยอดสั่งซื้อพุ่งสูงที่สุด สะท้อนไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของครอบครัวไทย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารเช้าให้ลูกก่อนไปโรงเรียน หรือคนวัยทำงานที่ต้องการเติมพลังด้วยกาแฟแก้วโปรด Lotus’s Smart App จึงกลายเป็นฮีโร่ยามเช้าที่ช่วยเปลี่ยนความวุ่นวายให้ราบรื่นได้ทันเวลา
นาทีทองของคนรักครัว (16:00 – 17:00 น.) ช่วงเวลาที่ยอดการสั่งซื้อ "ของสด" พุ่งขึ้นสูงอีกครั้ง โดยเฉพาะสินค้าอย่าง ไข่ไก่ หมูบด และอกไก่ ข้อมูลนี้ตอกย้ำเทรนด์ใหม่ที่ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อตุนรายสัปดาห์มาสู่การสั่งวัตถุดิบสดใหม่แบบรายวัน เพื่อนำไปประกอบอาหารมื้อเย็นทันทีที่ถึงบ้าน ด้วยความมั่นใจในความสดและการส่งที่รวดเร็ว
สั่งแทนใจส่งความห่วงใยถึงคนที่บ้าน เทรนด์ที่สะท้อนบทบาทใหม่ของลูกหลานวัยทำงานที่เลือกใช้บริการจัดส่งไปยังบ้านพ่อแม่หรือครอบครัวในต่างจังหวัด เพื่อดูแลคนที่รักแม้ไม่มีเวลาเดินทางไปด้วยตนเอง ชี้ให้เห็นว่า Grocery On-Demand ไม่ได้เป็นเพียงความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งต่อความห่วงใยได้อย่างทันท่วงที
เจาะลึก 4 ผู้ใช้งานหลักของ Lotus’s Smart App
เมื่อเจาะลึกโปรไฟล์ของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มพบว่า "ผู้หญิงวัยทำงานและกลุ่มแม่บ้าน" คือกลุ่มผู้ใช้งานหลักของแพลตฟอร์ม สะท้อนภาพลักษณ์ของคนยุคใหม่ที่ต้องบาลานซ์ทั้ง work-life โดยให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น "ผู้ช่วย" เพื่อประหยัดเวลาและมั่นใจในคุณภาพของสดสำหรับคนในครอบครัว
จากความเข้าใจไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย Lotus’s Smart App จึงออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะบุคคล (Personalized Brand Experience) เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างรองรับแต่ละรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
• The Planner ผู้จัดการบ้านมือโปร "วางแผนแม่น ครบ จบในบิลเดียว" นิยมสั่งซื้อในปริมาณมากเพื่อใช้ตลอดเดือนผ่านบริการ “Next Day Delivery” ช่วยประหยัดเวลา ลดภาระการเดินทางและการขนของหนัก
• The Last-Minute Hero ฮีโร่มื้อเย็นของคนทำงานในเมือง "เลิกงานเย็น แต่เมนูต้องเป๊ะ สั่งปุ๊บ ได้ปั๊บ" ตอบโจทย์ความเร่งด่วนด้วย On-Demand Delivery ส่งวัตถุดิบสดใหม่ถึงบ้านทันที
• The Promo Hunter นักล่าความคุ้มค่า ทุกการใช้จ่ายต้องได้มากกว่าเดิม ผ่าน My Lotus’s ที่เปลี่ยนทุกยอดซื้อเป็น Coins และสิทธิประโยชน์ที่ใช้ได้จริง
• The Healthy Switcher สายสุขภาพยุคใหม่ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกมื้ออาหาร ด้วยความเชื่อมั่นในบทบาท Fresh Food Destination ที่คัดสรรและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด พร้อมส่งมอบความสดใหม่ถึงหน้าบ้าน
Lotus’s Smart App ก้าวสู่ปีที่ 6 กับปรากฏการณ์ความเร็วและสดใหม่ที่เหนือกว่าเดิม ตอกย้ำความเป็นผู้นำ “Grocery On-Demand” ตัวจริงที่มาพร้อมความ "สด" และความ "เร็ว" ที่จะยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ “สดกว่า-ไวกว่า-คุ้มค่ากว่า” ให้กับผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันทั่วประเทศ