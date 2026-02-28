แม็คโคร จัดใหญ่ ที่ขอนแก่น “ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร : รวมมิตรทุก Gen รวม Trends สร้างกำไร” ผนึกเทรนด์ใหม่สร้างกำไรอย่างยั่งยืน

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทผู้นำค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการไทย จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย16 ” ภายใต้แนวคิด “รวมมิตร : รวมมิตรทุก Gen รวม Trends สร้างกำไร” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์–ขอนแก่น บนถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโชห่วยไทย ทั่วประเทศ สร้างกำไร” มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทรนด์ธุรกิจ และโซลูชันสมัยใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายเจษฎางค์ สิงห์คุ้ม ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย 16 กล่าวว่า ตลาดนัดโชห่วย จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2551 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 16 ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่แม็คโครเคียงข้างสังคมไทย บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจโชห่วยในระดับชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น งานดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ซื้อขายสินค้า แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร
ภายใต้บริบทของสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Gen) ที่ให้ความสำคัญกับความแปลกใหม่ เทรนด์ และประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้า แม็คโครจึงพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ทันสมัยและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น มุ่งพลิกภาพลักษณ์ตลาดนัดโชห่วยจากงานของผู้ประกอบการรุ่นเดิม สู่พื้นที่แห่งโอกาสของคนทุก Generation พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มองเห็น “โชห่วย” เป็นหนึ่งในทางเลือกของการเริ่มต้นธุรกิจที่สร้างรายได้และเติบโตได้จริง
ภายในพื้นที่ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร (คอนเวนชั่นฮอลล์ เวลา 10.00 – 20.00 น.) อัดแน่นด้วย Pavilion สำคัญ 3 โซนหลัก เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมโซลูชัน เทรนด์ และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมเติมเต็มสีสันความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ครบวงจร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ดังนี้
1.โซนตลาดนัดโชห่วย (ภายในฮอลล์) ศูนย์รวมโซลูชันและไอเดียต่อยอดธุรกิจ เปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ไฮไลต์สำคัญ ประกอบด้วย
โซน Pavilion รวมสินค้าสร้างกำไรและต่อยอดไอเดียจากสินค้า Makro Brand นำเสนอในธีม POP MART ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่
•โซนมิตรแท้โชห่วย รวมทุกโซลูชันจาก makro POS ผู้ช่วยอัจฉริยะประจำร้านโชห่วย รวมเทรนด์สินค้า นำเสนอเป็นไอเดียเพื่อการเป็น New โชห่วย New Gen อย่างเต็มรูปแบบ
•Makro PRO แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยอันดับ 1 บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกการสั่งซื้อได้รับความความสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สั่งได้ สั่งง่าย ส่งไวภายใน 3 ชม.พร้อมการฉลองครบรอบ 3 ปี แม็คโครโปรด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ
•มหกรรมสินค้าราคาพิเศษจากแบรนด์ดังเพื่อชาวโชห่วยทุกคน ซื้อไปขายต่อได้กำไร ซื้อใช้เองก็คุ้ม
•พลาดไม่ได้กับกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้เข้าชมฟรี และร่วมกิจกรรมเล่นเกม รับของรางวัลมากมาย พร้อมชม MINI CONCERT จากศิลปินดัง ได้แก่ KT KRATAE, JETRIN, STAMP, จั๊ก ชวิน และต้าร์ มิสเตอร์ทีม และพบกับครอบครัวตัวแม่ออนไลน์ชื่อดังแห่งปี คุณเม-พิชญ์นรี ตันติวิทย์ (พรีมายา) และน้องโซล - น้องโมเน่ มาร่วมสร้างความสุข
2.โซน “รวมมิตร Festival” (ด้านนอก) เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 – 00.00 น.
•เติมเต็มสีสันความสนุกยามค่ำคืนกับ Midnight Station เทศกาลความอร่อยนานาชาติสไตล์เอเชียและยุโรป รวมร้านดังกว่า 50 ร้าน ทั้งสตรีทฟู้ดร้านดัง อาหารปิ้งย่าง ขนม เครื่องดื่ม
•พลาดไม่ได้กับไฮไลท์ครั้งแรกของ Snow Ville/Ice Bar บาร์เครื่องดื่มสุดเก๋ ชวนทุกคนมาเช็กอินและสัมผัสบรรยากาศ “หิมะตก” ครั้งแรกที่ไคซ์ ขอนแก่น สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กลางภาคอีสาน
•ยกระดับความบันเทิงกับเวที รวมมิตร T-POP Festival ขนทัพศิลปินชื่อดังอย่าง bamm, 4EVE และ ATLAS มามอบความสนุกแบบจัดเต็ม เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน
•ร้านมิตรมาร์ท เฮง เฮง เฮง จากตำราสู่หัวใจชุมชน ร้านโชห่วยโมเดลอัจฉริยะของ นักศึกษา ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดแผนธุรกิจ “มิตรมาร์ท New Gen Challenge 2026 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนจริง ลงมือทำจริง ทดลองขายจริงที่งาน และสร้างกำไรได้จริง
และในโอกาสพิเศษ แม็คโคร โปร ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 3 ปี “makro PRO Anniversary ฉลองครบรอบ 3 ปี แจกฟรี 3 ล้าน” ร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีรางวัลพิเศษ makro PRO golden ticket พิเศษสำหรับ ลูกค้าที่มียอดซื้อในงาน นอกจากนี้ยังมีจุด Lucky City ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกรับรางวัลอีกมากมาย
ภายในงาน ยังได้ชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นพลังเล็ก ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ผ่านการคัดแยกขยะกับโครงการ AXTRA Green Together โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร จึงไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีแห่งความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ของโชห่วยไทยให้แข็งแรง ทันสมัย และเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้โชห่วยไทยก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกช่วงวัย และเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ในอนาคต
งานเดียวที่ไม่อยากให้พลาด! แม็คโครขอเชิญผู้ประกอบการโชห่วย ประชาชนทั่วไป และคนรุ่นใหม่ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ รวมเทรนด์ รวมไอเดีย และรวมโอกาสสร้างกำไร ไปพร้อมกัน ในงาน “ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร : รวมมิตรทุก Gen รวม Trends สร้างกำไร”” ณ ศูนย์ประชุมไคซ์–ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line @mitrtaeshohuay หรือโทร 02-099-1555