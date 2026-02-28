CPF มุ่งสู่ "องค์กรแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" คว้า 5 รางวัล Future Trend Awards 2026

จากความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น "ครัวของโลก" (Kitchen of the World) เดินหน้าผลิตอาหารที่ดีต่อกายและดีต่อใจ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก ด้วยการนำแนวคิดนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainability) มาใช้ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ทำให้ "บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ" ได้รับการยอมรับ คว้า 5 รางวัล จากเวที "Future Trends Awards 2026" สะท้อนการเป็นสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี
ทั้ง 5 รางวัลที่ซีพีเอฟได้รับจากเวทีดังกล่าว สะท้อนความสำเร็จขององค์กร บุคคล แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และคุณประโยชน์ที่สังคมได้รับ ได้แก่ รางวัล Leader of Leader (รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ) รางวัล Leader of People (รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้าน People) รางวัล Student Love 18–22 yrs. (รางวัลองค์กรที่ดึงดูดนักเรียน นักศึกษา อายุ 18–22 ปีที่สุด) รางวัล Young Professional Love 23–35 yrs. (รางวัลองค์กรที่คนรุ่นใหม่ อายุ 23–35 ปี อยากร่วมงาน) และรางวัล The Most Innovative (รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม) โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง นำทีมผู้บริหารรับรางวัล ณ Bhiraj Hall, BITEC บางนา
ภายใต้การนำของนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพาองค์กรก้าวสู่ผู้นำ AgriTech ระดับโลก นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย เช่น AI และ IoT มาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีการลงทุนและบริษัทร่วมทุนใน 17 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก มียอดขายรวมประมาณ 580,000 ล้านบาท และมีพนักงานรวม 135,000 คน บริษัทฯ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ เป็นแนวในการดำเนินธุรกิจ โดยมองประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นอันดับแรก ตามด้วยบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความหลากหลาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นที่ไว้วางใจในระดับโลก โดยบรรลุเป้าหมายผ่านโครงการ “ไก่ไทยไปอวกาศ” หรือ Thai Food Mission to Space ชูมาตรฐานความปลอดภัยของไก่ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA ที่นักบินอวกาศสามารถบริโภคได้ ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและในยามวิกฤต ตอกย้ำวิสัยทัศน์ "ครัวของโลกที่ยั่งยืน"
หัวใจสู่ความสำเร็จด้านนวัตกรรมและการก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต คือ การลงทุนกับคน โดยองค์กรเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้คิด ทดลอง และลงมือทำจริง คือกลไกสำคัญของการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน ซีพีเอฟจึงสนับสนุนการสร้าง Learning Ecosystem และ Community of Practice เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ CPF Hack the Future เวทีที่เปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกหน่วยธุรกิจทั่วประเทศร่วมพัฒนาโซลูชันจริงเป็นกิจกรรมประจำปี สร้างผลลัพธ์ทั้งด้านธุรกิจและความยั่งยืน โครงการ CPF KM Excellence Awards ที่ยกระดับการจัดการองค์ความรู้จากประสบการณ์หน้างานสู่การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล โดยหนึ่งในผลงานเด่นคือแอปพลิเคชันและสื่อ e-Learning เพื่อป้องกันโรคในฟาร์มสุกร ซึ่งช่วยลดความสูญเสียและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงอย่างยั่งยืน และในระดับผู้นำองค์กร ยังเสริมความแข็งแกร่งผ่าน Business Transformation Program เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และทำงานแบบบูรณาการข้ามสายงานได้อย่างคล่องตัว