“พิพัฒน์” ย้ำค้านแก้สัญญาไฮสปีด 3 สนามบิน เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ก้าวล่วงหาก รฟท.-EEC-เอกชน ตกลงร่วมกัน

“พิพัฒน์’ย้ำไม่เห็นด้วยแก้สัญญาไฮสปีด 3 สนามบิน เป็นความเห็นส่วนตัว กังวลมีประเด็นกับผู้เสนอราคารายที่ 2 แต่หาก”รฟท.-EEC-เอกชน”เห็นร่วมกัน ไม่ก้าวล่วง ขั้นตอนต้องเสนอครม. เบรกประชุมบอร์ดอีอีซี ช่วง รัฐบาลกษา หวั่นมติมีผลผูกพันรัฐบาลใหม่
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดกพอ.) หรือ บอร์ดอีอีซี กล่าวถึงกรณีที่ยกเลิกประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.หรือบอร์ด EEC) ซึ่งเดิมนัด เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากภาวะปัจจุบัน ยังทำอะไรได้ไม่มาก และการประชุมที่มีวาระพิจารณาประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบกับรัฐบาลชุดถัดไป อาจจะสุ่มเสี่ยงเกินไป โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 169 ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ทุกๆกระทรวงที่มีประเด็นพิจารณาแล้วมีข้อผูกพันกับรัฐบาลชุดถัดไป ก็น่าจะหยุดการประชุมทั้งหมด
ทั้งนี้ ช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการ จะยังไม่มีการประชุมบอร์ด อีอีซี ไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุที่ต้องเลื่อนการประชุมบอร์ดอีอีซี ออกไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา”หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตรงนั้นไม่ใช่อุปสรรค เมื่อมีรัฐบาลใหม่ หรือมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนใด เข้ามาดูแล ก็ต้องดำเนินการต่อไป แต่รูปแบบจะออกมาแบบไหน อยู่ที่นโยบายของนายกรัฐมนตรี ไม่
นายพิพัฒน์ยืนยันว่า ตัวเองต้องขอยืนยันไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสัญญ่ เพราะถ้าไปแก้ไขสัญญา ผู้ที่ประมูลมาเป็นลำดับที่ 2 ก็อาจจะเสียโอกาสได้ ถ้าแก้ไขสัญญาตามข่าวจะเป็นการเอาเปรียบผู้ที่ยื่นซองรายที่ 2 ได้
“ผมยืนยันมาตลอดว่า ผมไม่แก้นะ ผมไม่เคยบอกว่า ผมจะแก้ไขสัญญา เพราะข่าวที่ออกมาว่าจะแก้ไขสัญญา มันน่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้ว ไม่ใช่รัฐบาลในขณะนี้ ซึ่งผมให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกว่า ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสัญญา เพราะมันจะเป็นผลได้ผลเสีย การได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ที่ยื่นประมูลรายที่ 2 เพราะถ้าบอกแก้ให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆได้ ผู้ที่เสนอราคารายที่ 2 ก็บอกได้ว่า ถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ เขาอาจจะเสนอสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ได้ ซึ่งเป็นไปได้หมด ก็คงต้องรอรัฐบาลต่อไปดีกว่า” นายพิพัฒน์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การแก้ไขสัญญา คณะกรรมการ อีอีซี มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาในหลักการไปแล้ว ดังนั้นจะมีวิธีอะไรที่จะยกเลิกเรื่องที่เห็นชอบไปแล้วได้ นายพิพัฒน์กล่าวว่า กรณีไม่เห็นด้วย ตนกล่าวความเห็นในฐานะบุคคล ในนามส่วนตัว ส่วนการจะแก้หรือไม่ ต้องไปดูว่า ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) EEC และทางเอกชน หารือกัน ในฐานะคู่สัญญาสัมปทาน ตนเองจะไม่ก้าวล่วง หากเห็นพ้องกันว่า ต้องผ่าน ต้องแก้สัญญาก็เป็นเรื่องของการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องแต่ส่วนตัวยังยืนยันไม่เห็นด้วย และหากนำเสนอเข้าครม.พิจารณา ใครจะยอม รัฐมนตรีแต่ละคนยอมหรือไม่ เพราะเมื่อแก้ไปแล้วต้องรับผิดชอบ อย่างน้อยที่สุดก็ต่อสังคม