depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 6 (SCL#6)

depa สานต่อการพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน ต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 6 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 30 ท่าน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ เปิดรับสมัครแล้วถึง 6 เมษายน 2569 ดูรายละเอียดได้ทาง https://www.depa.or.th/th/article-view/smart-city-leadership-program-6-scl-6
ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เน้นย้ำว่า เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการชุมชน ลดต้นทุน และช่วยให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย มีความสุขอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่น โดยแบ่งประเภทของการพัฒนาครอบคลุม 7 ด้าน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
depa จึงเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 6 เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ-เอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สมัครคือ ผู้นำเมืองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ที่มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาและยกระดับองค์กร รวมถึงนักวิชาการและที่ปรึกษา ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกและโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์ เพื่อต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ
เนื้อหาหลักสูตรฯ รุ่น 6 ครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย การจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ แผนภาพโครงการธุรกิจและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความรู้ขั้นสูงเรื่องการออกแบบและพัฒนาเมือง การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การจัดทำโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จริง ที่ผ่านมามีผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-5 จำนวนกว่า 200 ราย
สำหรับหลักสูตรฯ รุ่นที่ 6 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 11-26 พฤษภาคม 2569 สัปดาห์ละ 2-3 วัน รวม 42 ชั่วโมง โดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 30 ท่าน เช่น ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ depa คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช รศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส depa เป็นต้น รวมถึงการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Technology (Thailand), ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center (KIDC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), PROEN Cloud Data Center, โครงการยิ่งเจริญสแควร์ ณ ตลาดยิ่งเจริญ(การจัดการขยะ และพลังงาน) เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ รุ่นที่ 6 ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรฯ และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ทาง https://short.depa.or.th/59PoY ค่าลงทะเบียนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250% *ตามประกาศของกรมสรรพากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ Email: depasclp@gmail.com หรือ โทร 083 116 6581, 089 142 8990, 065 054 6397