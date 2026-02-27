CAAT เปิดยอดผู้โดยสารตรุษจีน 69 สูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้ว สะท้อนเดินทางฟื้น จับตาค่าตั๋วยังปกติ

CAAT เปิดยอดผู้โดยสารช่วงตรุษจีนปี 69 รวมกว่า4.88 ล้านคน สูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้ว ขณะที่สนามบินภูเก็ตสร้างสถิติใหม่ รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 40,221 คน และเที่ยวบิน 204 เที่ยวบินสะท้อนอุตฯการบินของไทย ย้ำติดตามค่าตั๋วเส้นทางยอดนิยม ไม่พบราคาผิดปกติ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า สถิติการขนส่งทางอากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าช่วงเดียวกันก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ปี 2562) ทั้งในด้านจำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้า
จาก ข้อมูลเปรียบเทียบพบว่า ช่วงตรุษจีนปี 2569 มีผู้โดยสารรวม 4,889,321 คน สูงกว่าปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 4,718,663 คน และสูงกว่าปีก่อนหน้า (ปี 2568) อย่างชัดเจน ขณะที่จำนวนเที่ยวบินรวมอยู่ที่ 28,340 เที่ยว สูงกว่าทั้งปีฐานก่อนโควิดและปีก่อนหน้า (ปี 68) เช่นเดียวกับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแตะ 42,280 ตัน (42,280,000 กิโลกรัม) สะท้อนการฟื้นตัวและขยายตัวของภาคการบินอย่างมีเสถียรภาพ
โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่มีผู้โดยสารรวมสูงสุดถึง 501,346 คน ขณะที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีเที่ยวบินรวมสูงสุด 2,873 เที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศสูงสุดอยู่ที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ มีจำนวน 140,450 คน และ 1,426 เที่ยวบิน ตลาดต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดยังคงเป็นประเทศจีน เฉลี่ยวันละ 25,263 คน รองลงมาคือ อินเดีย และมาเลเซีย
ขณะที่สนามบินภูเก็ตสร้างสถิติใหม่ รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 40,221 คน และเที่ยวบิน 204 เที่ยวบิน ภายในวันเดียว (17 กุมภาพันธ์ 2569) ส่วนสนามบินสุวรรณภูมิยังคงเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารรวมสูงสุด โดยเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ รองรับผู้โดยสาร 217,331 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 178,105 คน และภายในประเทศ 39,226 คน
ด้านการเดินทางภายในประเทศ สนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารภายในประเทศสูงสุด 656,146 คน ในช่วงเทศกาลดังกล่าว ขณะที่สนามบินเชียงใหม่เป็นสนามบินภูมิภาคที่มีผู้โดยสารสูงสุดรวม 237,517 คน
จากปริมาณการเดินทางที่หนาแน่น CAAT พบว่าสายการบินดำเนินการบินเต็มขีดความสามารถ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าบางส่วน โดยเฉพาะกรณีอากาศยานขัดข้องซึ่งอาจกระทบเที่ยวบินต่อเนื่อง
ทั้งนี้ CAAT ได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งกรณีเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบิน เช่น การจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักตามเงื่อนไขที่กำหนด
ภาพรวมสถิติปี 2569 แสดงให้เห็นว่าการเดินทางช่วงตรุษจีนสูงกว่าช่วงก่อนโควิด (ปี 2562) กว่า 170,000 คน สะท้อนศักยภาพการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินไทยที่สอดรับกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาครัฐ ในระยะต่อไป CAAT ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับสายการบิน สนามบิน และผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับการเดินทางจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมติดตามราคาบัตรโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยม เช่น เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม CAAT ขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และติดตามข่าวสารหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการเดินทางได้อย่างราบรื่นและได้ราคาตั๋วตามที่ต้องการ