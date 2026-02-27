คมนาคม มอบสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. 3 แปลง ให้กับชุมชน 71 ครัวเรือน จากผลกระทบพัฒนาระบบราง

กระทรวงคมนาคม มอบสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. 3 แปลง ให้กับชุมชนในเขตบางกอกน้อย กทม., จ.กาญจนบุรี และจ.ราชบุรี รวม 71 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 3 แปลง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ในพื้นที่ชุมชนชวนชื่น (ริมคลองชักพระ) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ชุมชนสวนหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนแยกโคกหม้อ และชุมชนประชาร่วมใจ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวม 71 ครัวเรือน โดยมี ผู้แทนบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) รฟท. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ผู้ที่พักอาศัยในชุมชนอย่างยาวนานได้มีสัญญาเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเข้มแข็ง การป้องกันปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ได้รับการดูแลในทุกมิติ
โดยในครั้งนี้เป็นการส่งมอบสัญญาเช่าที่ดินของ รฟท. จำนวน 3 แปลง ให้ประชาชน 71 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นในพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แปลง 40 ครัวเรือน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แปลง 16 ครัวเรือน และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แปลง 15 ครัวเรือน
ทั้งนี้ นายผดุงศักดิ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับมอบสัญญาเช่าที่ดินของ รฟท. พร้อมแสดงความขอบคุณความร่วมมือระหว่าง รฟท. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาชน ที่ร่วมกันผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาระบบรางจนประสบความสำเร็จ
โดยกระทรวงฯ ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกชุมชนที่อยู่ในกระบวนการ โดยกระทรวงฯ มุ่งมั่นกำกับดูแลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป