TOA คว้า 2 รางวัล "สุดยอดองค์กรผู้นำ Trend Setter" และ "ความเป็นเลิศด้าน ESG" จากเวที Future Trends Awards 2026

เมื่อ 26 ก.พ.69 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลกของอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวครบวงจรของไทย เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าเพิ่ม 2 รางวัลใหญ่บนเวที Future Trends Awards 2026 ได้แก่ รางวัลสุดยอดองค์กรผู้นำเทรนด์ “The Most Trend Setter Product” และรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมรักษ์โลก และความเป็นเลิศด้าน ESG “Leading of Environmental Product” สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Knowing Future, Be The Winner of Tomorrow" เพื่อมอบให้กับองค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบุคคลแห่งอนาคต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประกาศ และเชิดชูความสําเร็จให้แก่แบรนด์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานที่มีความโดดเด่น ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมเป็นวงกว้าง
ในโอกาสนี้ นางสาววิภาดา นาคไพรัช ผู้อำนวยการสายงาน SHE & Quality Management and Sustainability และ นายภัทรพล เพชรคง ผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Strategic & Business Development บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยมี นายธนโชติ วิสุทธิสมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลค์ มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends ร่วมแสดงความยินดี ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทคบุรี
‘The Most Trend Setter Product’ ผู้นำเทรนด์ที่กำหนดทิศทางตลาด รางวัลนี้มอบให้แก่ TOA ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่าง และตอบโจทย์อินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Product Innovation การฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยีชั้นสูง Social Buzz & Impact การเป็นแบรนด์ที่มี Storytelling แข็งแกร่ง จนเกิดกระแสในโซเชียลมีเดียและสร้างอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์การตกแต่งบ้านของคนไทย Trend-setting การเป็นต้นแบบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
และอีกหนึ่งรางวัลความสำเร็จ ‘Leading of Environmental Product’ หัวใจสำคัญของ TOA GREEN MISSION รางวัลในกลุ่ม The Better World Corporate Awards นี้ มอบให้แก่องค์กรสุดยอดผู้นำเทรนด์และความเป็นเลิศด้าน ESG ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความสำเร็จทางตัวเลข แต่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจสามารถเติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลโลกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ TOA ที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่อง Eco-Assessment กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด Green Innovation การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย Concrete Results ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงในการร่วมขับเคลื่อนโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยการคว้าทั้ง 2 รางวัลในครั้งนี้ สอดคล้องอย่างยิ่งกับกลยุทธ์ "TOA GREEN MISSION" ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่ TOA มุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
นางสาววิภาดา นาคไพรัช เปิดเผยว่า "รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่า TOA มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรรักษ์โลก เราไม่ได้มองว่าความยั่งยืนเป็นเพียงทางเลือก แต่เป็นทางรอดและหน้าที่ที่เราจะส่งต่อนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนและโลกใบนี้ และด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล TOA ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านดีไซน์และเทคนิค แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ เพื่อตอกย้ำตำแหน่งแบรนด์สีและวัสดุก่อสร้างอันดับ 1 ที่อยู่ในใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน”