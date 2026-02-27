แอกซ่าประกันภัยส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พร้อมรับมือวิกฤต PM2.5

ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่กลับมาปกคลุมประเทศไทยซ้ำทุกปี หน่วยงานด้านสาธารณสุขยังคงรายงานตัวเลขผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝุ่น PM2.5 นั้นมีขนาดเล็กจนสามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้โดยตรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
แอกซ่าประกันภัยจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับปัญหานี้ ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจเชิงป้องกันพร้อมแนะแนวทางการสร้างหลักประกันทางการเงินผ่านแผนประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์และเข้าถึงได้ทุกคน
คำแนะนำดูแลตนเองในช่วงวิกฤตมลพิษทางอากาศ:
• ติดตามดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูง
• สวมหน้ากาก N95 หรือเทียบเท่าทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกนอกอาคาร
• ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในอาคาร
• ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อซ้ำซ้อน
• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ พักผ่อนให้เต็มที่ และเลือกออกกำลังกายในพื้นที่ปิดที่ปลอดภัย
• หากมีอาการไอเรื้อรัง หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หรืออ่อนเพลียผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว
แม้มลพิษทางอากาศจะเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม แต่การเตรียมความพร้อมและการป้องกันที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้แก่ทุกครอบครัวในช่วงเวลานี้ แอกซ่าประกันภัยขอนำเสนอแผนประกันภัย “AXA Hello Health” แผนประกันภัยสุขภาพราคาย่อมเยาที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อที่พบบ่อยถึง 21 โรค ครอบคลุมทั้งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคติดเชื้อเฉียบพลันอื่น ๆ ตลอดจนความคุ้มครองอุบัติเหตุ รองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย สมัครง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มลพิษทางอากาศยังคงเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขที่คนไทยต้องเผชิญทุกปี แอกซ่าตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ จึงมุ่งมั่นให้ความรู้เชิงป้องกันและนำเสนอโซลูชันความคุ้มครองที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง แผนประกัน AXA Hello Health ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง ด้วยความคุ้มครองที่คุ้มค่าและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูง”
นอกจากนี้ แอกซ่ายังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ ด้วยบริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telehealth) ผ่านแอปพลิเคชัน “Doctor Anywhere” โดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมบริการส่งยาถึงบ้านภายในสามชั่วโมง (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ) เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและสะดวกสบายที่สุด
ลูกค้ายังสามารถจัดการกรมธรรม์และยื่นเคลมได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน “AXA TH Health” ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของแอกซ่าในการส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรที่ยึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
ในฐานะผู้นำด้านประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจ แอกซ่าประกันภัย ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคมไทย ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการส่งมอบแผนความคุ้มครองที่ยั่งยืนต่อไป
ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแอกซ่า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์: https://www.axa.co.th , ศูนย์บริการลูกค้า: 02-118-8111 , Facebook: AXA Thailand , Official LINE account: @AXAThailand