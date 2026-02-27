สร้างเร็วกว่าแผน! ต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ “นครศรีธรรมราช”เสร็จปี 70 แก้รถติดตัวเมืองหนุนขนส่งสินค้าสะดวก

กรมทางหลวงชนบท เผย การก่อสร้างถนนสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช กว่า 10 กม. งบกว่า 1,433 ล้านบาท งานคืบหน้าเร็วกว่าแผน คาดเสร็จปี 2570 พร้อมรองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในพื้นที่
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางรวม 10.78 กม. งบประมาณรวม 1,433.08 ล้านบาท ปัจจุบัน การก่อสร้างเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2570 ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยโครงการดังกล่าว ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
- ตอนที่ 1 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 613.480 ล้านบาท โครงการฯ มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 เชื่อมต่อกับ ทล.408 (กม.ที่ 7+000 - 7+600) และจุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.4039 รวมระยะทาง 5.500 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 51 เร็วกว่าแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง และงานสะพานของโครงการ
- ตอนที่ 2 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 819.600 ล้านบาท โครงการฯ มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 5+500 เชื่อมต่อจากถนนสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 1 จุดตัดถนนทางหลวงชนบทสาย
นศ.4039 และมีจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กม.ที่ 10+780) เชื่อมต่อกับ ทล.4013 (ตอน อ.เมืองนครศรีธรรมราช - อ.ปากพนัง) และเชื่อมต่อกับถนนเฉลิมพระเกียรติ รวมระยะทาง 5.280 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง สะพานข้ามทางแยก 1 แห่ง มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งเครื่องหมายจราจร รวมถึงสิ่งอำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 61 เร็วกว่าแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นทรายถมคันทาง/ชั้นรองพื้นทาง พร้อมก่อสร้างตอม่อสะพานข้ามคลองชลประทาน และสะพานข้ามแยก
ทั้งนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ทช. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วน ตลอดจนการควบคุมฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยการเพิ่มรอบรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ และการจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างภายในโครงการให้เรียบร้อย
นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ทช. ยังได้เตรียมวางแผนจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยจะมีการนำเสนอลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้าง การรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม และการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทางในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดต่อไป