บางกอกแอร์เวย์สกำไร ปี 68 กว่า 3.5 พันล้านบาท รายได้รวม 2.6 หมื่นล้าน ซื้อเครื่องบินใหม่ 10-12 ล้านเพิ่มกำลังขนส่งผู้โดยสาร

บางกอกแอร์เวย์ส (BA) เปิดผลดำเนินงานปี 68 มีรายได้รวม 26,067.2 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 5,589.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% มีกำไรสุทธิ 3,580 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 1.69 บาท ขนผู้โดยสารรวม 4.2 ล้านคน เพิ่มทุนใน UTA และบริษัทย่อย สั่งซื้อเครื่องบิน ATR 72-600 จำนวน 10–12 ลำ เริ่มรับมอบไตรมาส 4 ปี 2569
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 26,067.2 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 5,589.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5% มีกำไรสุทธิ3,580.3 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,549.2 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.69 บาท ให้บริการผู้โดยสารรวม 4.2 ล้านคน ลดลงร้อยละ 2.5 สอดคล้องกับภาวะการชะลอตัวของความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารในบางประเทศ มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร ร้อยละ 76.1 มีสัดส่วนผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 88.7 ของผู้โดยสารทั้งหมด สัดส่วนผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศลดลงจากผลกระทบความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์
โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2568 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว บริษัทฯ ได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ–สมุย กรุงเทพฯ–กระบี่ และกรุงเทพฯ–ตราด ผู้โดยสารในไตรมาส 4 มีจำนวน 1.0 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3.1 อัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 76.1 กำไรจากการดำเนินงาน 823.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 และกำไรสุทธิ 441.5 ล้านบาท
สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2568 ได้แก่
1. โครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจำนวน 25.7 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว รวมมูลค่า 361.5 ล้านบาท
2. การโอนสิทธิบริหารสนามบินสมุย ในเดือนกรกฎาคม 2568 บริษัทฯ โอนสิทธิใบรับรองสนามบินสมุยให้แก่บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด (BAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
3. การทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องบิน ATR 72-600 ในเดือนสิงหาคม 2568 บริษัทฯ ลงนามสั่งซื้อเครื่องบิน ATR 72-600 จำนวน 10–12 ลำ จาก AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL G.I.E. ประเทศฝรั่งเศส โดยมีแผนในการรับมอบเครื่องบินตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2569 ถึงปี 2571
4. การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
-การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนรวมเป็น 6,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 40%
-การเพิ่มทุนในบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวเข้าประมูลโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 800 ล้านบาท
-การเพิ่มทุนในบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวเข้าประมูลโครงการให้บริการคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 450 ล้านบาท
-การเพิ่มทุนบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลธุรกิจอาหารขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,650 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลจาก Skytrax World Airline Awards ได้แก่ World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia เป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลกดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2025 ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่บูรณาการเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2568
นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า แม้ปี 2568 จะเผชิญความท้าทายจากภาวะการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร ควบคู่กับการปรับโครงสร้างฝูงบิน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน