HMC Polymers ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2569
ชูแนวคิด “STEP FORWARD TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE” ขยายฐานผลิตภัณฑ์ PP โซลูชันครบวงจร เพิ่มฐานลูกค้าทั่วโลก เตรียมกวาดรายได้ 29,000 ล้านบาท
กรุงเทพมหานคร – 26 กุมภาพันธ์ 2569 – บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) ผู้นำด้าน การผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Step Forward Toward a Sustainable Future (ก้าวไปข้างหน้า สู่อนาคตที่ยั่งยืน) โดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ (Specialty) เกรดคุณภาพสูง (Differentiated) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุค Future-Ready Innovation ที่ต้องการวัสดุสมรรถนะสูงที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับโลก พร้อมเสริมทัพด้วยเสาหลักแห่งความยั่งยืนทั้ง 3 เสา คือ Circularity, Carbon Reduction และ Connectivity
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวม 27,000 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ 29,000 ล้านบาท
นายคอร์โซ อูซีลลี่ ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า ปี 2569 เรายังคงต้องเร่งพัฒนาธุรกิจ ให้แข่งขันได้ในสถานการณ์ที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีต้นทุนทางพลังงานที่ผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กดดันให้อุตสาหกรรมพลาสติกต้องปรับตัวอย่างสูง โดยอาศัยเทคนิคสำคัญหลายประการ ได้แก่ การเร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียม ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จาก Spherizone เทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัยระดับโลกอย่างเต็มประสิทธิภาพ การรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ การปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ (Operational Excellence) ให้ทุกงานเป็นไปอย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งการหมุนเวียนทรัพยากร (Circularity) การลดปริมาณคาร์บอนจากกกระบวนการผลิต (Carbon Reduction) และยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ การปรับตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความมีวินัยทางการเงิน การบริหารสภาพคล่องและการสร้างกระแสเงินสดอย่างรอบคอบด้วย
ด้าน นายพรชัย พิชิตวุฒิกร รองประธานอาวุโส สายงานกลยุทธ์ นวัตกรรม และพาณิชยกิจ กล่าวว่า แม้ปี 2568 ที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั่วโลกยังอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่แตกต่างจากปีก่อน ๆ มากนัก แต่ยอดขายเม็ดพลาสติก PP ของ HMC Polymers กลับโตขึ้นถึง ร้อยละ 15 (เมื่อเทียบกับปี 2567) อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ
- การมีเม็ดพลาสติก PP หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (PP Product Portfolio Diversity) ครอบคลุมอุตสาหกรรมปลายทางมากมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เมื่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งชะลอตัว เพราะยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมปลายทางรองรับ
- กระแสตอบรับเชิงบวกต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มาตรการปรับลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการวัตถุดิบ การลดความสูญเสียระหว่างการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
- การประสานประโยชน์กับผู้ถือหุ้น (Shareholder Synergy) เช่น การร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เม็ดพลาสติก Bio-Circular PP ซึ่งรับวัตถุดิบต้นทางจาก GC นอกจากนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก LyondellBasell (LYB) และการร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทำให้ปัจจุบัน HMC Polymers เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาบริษัทที่ LYB ถือหุ้นหรือร่วมลงทุน
ในส่วนของภาคสังคม ปี 2568 PP Reborn แพลตฟอร์มจัดการพลาสติก PP ใช้แล้วของ HMC Polymers ได้ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศ คือ บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด ในการเพิ่มจุดรับพลาสติก PP ใช้แล้วเป็น 121 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำพลาสติก PP ใช้แล้วส่งกลับเข้าระบบผลิตอีกครั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และในปี 2569 นี้ เรามุ่งขยายกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อปลูกฝังการใช้พลาสติก PP อย่างถูกวิธีแก่กลุ่มเยาวชน รวมทั้งยังร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิดตัวโครงการนำร่องคัดแยกขยะครัวเรือนในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโมเดลการจัดการขยะ อย่างยั่งยืน ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ด้วย
ขณะที่ นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร กล่าวถึงภาพรวมและแผนกลยุทธ์การเงินของ HMC Polymers ว่า แม้ปีที่ผ่านมา ยังมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ทรงตัว แต่ HMC Polymers กลับมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า จากปี 2567 ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และในปีนี้ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทาย ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
1. การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน : มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) ซึ่งล้วนแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด
2. การบริหารจัดการต้นทุน : เพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวตุุดิบหลัก การผลิต การจำหน่ายและการขนส่ง
3. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน : สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ใช้เงินลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
4. การบริหารโครงสร้างทางการเงิน : ปี 2568 ที่ผ่านมา HMC Polymers ได้ออกหุ้นกู้และได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน ส่งผลให้ปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติม และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่านักลงทุนเช่นเดิม โดยชูจุดแข็งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 43 ปี
HMC Polymers ยังคงเดินหน้าคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก PP และ PP โซลูชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ควบคู่การขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิด “Step Forward Toward a Sustainable Future” ภายใต้ 3 เสาหลักความยั่งยืนของบริษัท เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว