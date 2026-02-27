ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ตอกย้ำบทบาทผู้นำบริษัทบริหารจัดการโรงแรมระดับเอเชียแปซิฟิก บนเวที ITB Berlin 2026

ONYX Hospitality Group หรือ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการโรงแรมสัญชาติไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมทำเลศักยภาพทั่วเอเชียแปซิฟิก เตรียมเข้าร่วมงาน ITB Berlin 2026 ระหว่างวันที่ 3–5 มีนาคม 2569 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (ฮอลล์ 26 บูธ 211) เวทีเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลกที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รายสำคัญของอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียว
ภายในงาน ITB Berlin 2026 ออนิกซ์ฯ พร้อมนำเสนอพอร์ตโฟลิโอโรงแรมเรือธงในประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทั้งตลาดท่องเที่ยว (Leisure) และตลาดธุรกิจ (Business & MICE) ได้แก่
• อมารี กรุงเทพ (Amari Bangkok) – โรงแรมแลนด์มาร์คใจกลางย่านราชประสงค์ รายล้อมด้วยศูนย์การค้าระดับโลก มอบประสบการณ์ “City Break” ระดับพรีเมียม พร้อมศักยภาพรองรับงานประชุมขนาดใหญ่ (MICE) และงานเฉลิมฉลองระดับนานาชาติ
• อมารี ภูเก็ต (Amari Phuket) – รีสอร์ตริมหาดอ่าวป่าตองที่มีความเป็นส่วนตัวสูง โดดเด่นด้วยวิวทะเลอันดามันแบบพาโนรามา ตอบโจทย์ตลาดคู่รัก ฮันนีมูน และงานแต่งงานริมทะเล พร้อมมาตรฐานบริการระดับสากล
• อมารี พัทยา (Amari Pattaya) – รีสอร์ตระดับพรีเมียมที่ผสานความเงียบสงบเข้ากับความมีชีวิตชีวาของเมืองพัทยา รองรับทั้งครอบครัว คู่รัก และกลุ่มธุรกิจ ด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สวนน้ำสำหรับเด็ก และพื้นที่จัดประชุมที่มีฟังก์ชั่นครบครัน
• อมารี เกาะสมุย (Amari Koh Samui) – รีสอร์ตริมหาดเฉวงที่ผสมผสานเสน่ห์เขตร้อนเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย พร้อมร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังอย่างเปรโก้ (Prego) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมของนักเดินทางจากทั่วโลก
• โอโซ่ ฌแวง สมุย (OZO Chaweng Samui) – โรงแรมไลฟ์สไตล์บนทำเลศักยภาพของหาดเฉวง ภายใต้คอนเซปต์ “Sparking Adrenaline of Happiness” มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่สดใส คุ้มค่า และตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเสนอพอร์ตโฟลิโอโรงแรมในเครือของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เท่านั้น หากยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การขยายความร่วมมือในตลาดยุโรปอย่างมีทิศทาง ทั้งกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว สายการบิน นักลงทุน และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” โดยมุ่งสร้างพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในระยะยาว ขณะเดียวกัน เวทีนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังเสียงของตลาด เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมนักเดินทางที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องไปกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “A Tailored Approach to Hospitality” ที่ออนิกซ์ฯ ยึดเป็นกรอบในการออกแบบทั้งยุทธศาสตร์ ประสบการณ์การเข้าพัก การพัฒนาโครงการ ตลอดจนการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดรับกับบริบทของคู่ค้าและนักเดินทางแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง รวมถึงการขยายพอร์ตโฟลิโอเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะในยุคที่นักเดินทางให้คุณค่ากับ “ประสบการณ์ที่มีความหมาย” มากกว่าความสวยงามของห้องพักเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ตลาดยุโรปยังคงเป็นตลาดระยะไกล (Long Haul) ที่มีศักยภาพสูงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยพฤติกรรมการเข้าพักที่ยาวนานและระดับการใช้จ่ายต่อทริปที่อยู่ในเกณฑ์สูง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มนักเดินทางที่นิยมวางแผนทริปแบบผสมผสาน ที่รวมเอาความสะดวกสบายของชีวิตเมืองเข้ากับเสน่ห์ของธรรมชาติไว้ภายในทริปเดียว ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างนี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการบินที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ กับเมืองหลักในยุโรป โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับตลาดพรีเมียม และความหลากหลายของจุดหมายปลายทางภายในประเทศ
ออนิกซ์ฯ มองว่า กรุงเทพฯ ในฐานะ “ประตูสู่ภูมิภาค” คือกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพราะเอื้อต่อการวางแผนทริปแบบ “City Break & Leisure” ซี่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเริ่มต้นด้วยประสบการณ์เมืองหลวงที่ครบครันทั้งไลฟ์สไตล์ แหล่งช้อปปิ้ง และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ก่อนเชื่อมต่อสู่เมืองท่าชายทะเลอันสวยงามและเงียบสงบ ไม่ว่าจะเป็นสมุยหรือภูเก็ต หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างสะดวก ด้วยเที่ยวบินภายในประเทศเพียงหนึ่งชั่วโมง หรือพัทยาที่เดินทางโดยรถยนต์เพียงสองชั่วโมง ความคล่องตัวดังกล่าวจึงสนับสนุนแนวคิด “City-to-Sea” ของออนิกซ์ฯ ที่ออกแบบประสบการณ์จากเมืองสู่ทะเลได้อย่างลงตัว
ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมในเมือง รีสอร์ตริมทะเล ไปจนถึงเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใจกลางแหล่งพักอาศัยที่สะดวกสบาย ออนิกซ์ฯ จึงมีความพร้อมและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งตลาดท่องเที่ยว (Leisure) และตลาดธุรกิจ (Business & MICE) อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานกว่า 60 ปีในตลาดระดับภูมิภาค ที่ผสานเข้ากับมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากลไว้ได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร และสะท้อนพัฒนาการของบริษัทไทยที่เติบโตจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่บริษัทบริหารจัดการโรงแรมที่มีบทบาทในเวทีสากลได้อย่างมั่นคง
ตลอดหกทศวรรษที่ผ่านมา ออนิกซ์ฯ มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการของภูมิภาค พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการและนักเดินทางอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ระยะยาวและการวางกลยุทธ์อย่างรอบด้าน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และตอกย้ำบทบาทของบริษัทบริหารจัดการโรงแรมที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เยี่ยมชมได้ที่: www.onyx-hospitality.com