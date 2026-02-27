xs
แกร็บฟู้ด คว้า “แอบิเกล” พรีเซ็นเตอร์ เปิดแคมเปญใหญ่ “ถูกกว่าชัวร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แกร็บฟู้ด ตอกย้ำความเป็นผู้นำแอปสั่งอาหารอันดับหนึ่ง1 ประกาศเปิดตัวซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจคนไทย น้องเกล–แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ในฐานะ “Friend of Grab” คนล่าสุด ประเดิมบทบาทพรีเซ็นเตอร์เดี่ยวในแคมเปญใหญ่รับต้นปี “GrabFood MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์*” ที่ชูกลยุทธ์ความคุ้มค่า (Affordability) รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุครัดเข็มขัด จัดเต็มดีลส่วนลดสุดคุ้มถึง 4 ต่อ นำทัพโดย Hot Deals จากพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศมากกว่า 400,000 ดีล ควบตัวเลือกส่งฟรี SAVER พร้อมให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บโค้ดส่วนลด “MEGA” ล่วงหน้าในแอปพลิเคชันแกร็บไว้ใช้โดยไม่ต้องจำ ออนท็อปด้วยโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 100 บาทต่อออเดอร์ตลอดแคมเปญ 


นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาอาจจะชะลอตัว แต่ตลาดฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทยยังคงคึกคักและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทและถูกคาดการณ์ว่ามีการเติบโตมากกว่า 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า2 ด้วยอานิสงส์จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างโครงการคนละครึ่งพลัส ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการใช้จ่ายของคนไทยอย่างมากในช่วงปลายปี

“สำหรับในปีนี้ เรายังคงเห็นการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เล่นรายหลักต่างส่งแคมเปญและโปรโมชันมาสร้างสีสันและเอาใจผู้บริโภคนับตั้งแต่ต้นปี เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายและให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า มากขึ้น แกร็บเองก็เช่นกัน เรายังคงเดินหน้ารุกตลาดผ่านกลยุทธ์หลักเพื่อมัดใจและรักษาฐานผู้ใช้บริการ โดยยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการ พร้อมนำเสนอทางเลือกในการสั่งอาหารที่คุ้มค่าในราคาประหยัดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ซับแบรนด์ Hot Deals ที่รวบรวมดีลพิเศษจากร้านอร่อยทั่วประเทศ บริการจัดส่งแบบประหยัด (SAVER Delivery) ไปจนถึงการนำเสนอส่วนลดและโปรโมชันต่าง ๆ ผ่านแคมเปญประจำสัปดาห์ รวมไปถึงแคมเปญใหญ่อย่าง Mega Sale””


เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด ล่าสุด แกร็บได้ประกาศแต่งตั้ง ‘น้องเกล’ ซุปตาร์อันดับหนึ่งขวัญใจมหาชนมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว Friend of Grab เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงแคมเปญต่าง ๆ ของแกร็บ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกเซกเมนต์ ด้วยคาแรกเตอร์ที่สดใส เป็นธรรมชาติ และเป็นที่รักของทุกคน เรามั่นใจว่าน้องเกลจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแกร็บให้ดูสดใหม่ เข้าถึงง่าย และสร้างสีสันความตื่นเต้นผ่านกิจกรรมการตลาดและโปรแกรมส่งเสริมการขาย พร้อมช่วยยกระดับการสื่อสารแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคในทุกเจเนอเรชัน โดยประเดิมด้วยแคมเปญใหญ่ของไตรมาสแรกอย่าง ‘GrabFood MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์*’ ที่ชูจุดแข็งเรื่องความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม”

ภายใต้แคมเปญนี้ แกร็บฟู้ดเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมทั้งสื่อกลางแจ้ง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ สื่อดิจิทัลและออนไลน์ เสริมทัพด้วยดิจิทัลแคมเปญและอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกทัชพอยท์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัดโปรโมชันและดีลส่วนลดแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น Hot Deals หรือดีลส่วนลดค่าอาหารจากร้านดังทั่วประเทศมากกว่า 400,000 ดีล ครอบคลุมทั้งเชนร้านอาหารยอดนิยม สตรีทฟู้ดเจ้าเด็ด ไปจนถึงร้านดังที่การันตีความอร่อยจากแฟลกชิปแบรนด์อย่าง GrabThumbsUp และ Only at Grab พร้อมด้วยตัวเลือก ส่งฟรี SAVER

พร้อมกันนี้ แกร็บฟู้ดยังได้ส่งอีกหนึ่งไฮไลท์กับการเปิดระบบการเก็บและใช้โค้ดส่วนลดในแอปพลิเคชัน แกร็บ ที่ช่วยให้ทุกการสั่งอาหารคุ้มค่าและสะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริการสามารถกดเก็บโค้ด MEGA ได้ล่วงหน้าบริเวณหน้าแรกของแอปฯ เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 100 บาท และเลือกใช้โค้ดส่วนลดได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดความยุ่งยากในการต้องจดจำโค้ด นอกจากนี้ แกร็บยังเพิ่มโค้ดส่วนลดออนท็อปอีกสูงสุด 100 บาทต่อออเดอร์ ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2569













