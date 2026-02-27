xs
Blue by Alain Ducasse คว้ารางวัล “Best French Restaurant” พร้อมติด Top 20 ร้านอาหารยอดเยี่ยมของประเทศไทย จาก BK Top Tables 2026 Restaurant Awards

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Blue by Alain Ducasse คว้ารางวัล “Best French Restaurant”  พร้อมติด Top 20 ร้านอาหารยอดเยี่ยมของประเทศไทย  จาก BK Top Tables 2026 Restaurant Awards ตอกย้ำจุดหมายปลายทางไฟน์ไดนิ่งระดับโลกของกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งระดับหนึ่งดาวมิชลิน ณ โซนไอคอนลักซ์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม สร้างความภาคภูมิใจด้วยการคว้ารางวัลพิเศษ “Best French Restaurant” พร้อมได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน Top 20 ร้านอาหารยอดเยี่ยมของประเทศไทย จาก BK Top Tables 2026 Restaurant Awards อันทรงเกียรติ สะท้อนถึงมาตรฐานความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับโลกที่ครองใจนักชิมทั้งชาวไทยและนานาชาติ พร้อมตอกย้ำสถานะของร้านในฐานะหนึ่งในหมุดหมายด้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคอย่างแท้จริง

รางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาในแวดวงอาหารและไลฟ์สไตล์ ทั้งกูรูด้านอาหาร เชฟชั้นนำ และผู้ทรงอิทธิพลในวงการบริการ ซึ่งร่วมกันให้คะแนนในทุกมิติ ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการปรุง การบริการ บรรยากาศ ไปจนถึงประสบการณ์โดยรวม เพื่อคัดเลือกสุดยอดร้านอาหารแห่งปีอย่างแท้จริง ความสำเร็จครั้งนี้จึงตอกย้ำสถานะของร้านในฐานะหมุดหมายสำคัญของไฟน์ไดนิ่งในกรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดศิลปะการครัวฝรั่งเศสร่วมสมัยผ่านวัตถุดิบตามฤดูกาล งานฝีมืออันประณีต และมุมมองที่ผสานกลิ่นอายสากลเข้ากับเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างสง่างาม

ภายใต้วิสัยทัศน์ของเชฟ Evens López เชฟชาวเปรูผู้มากด้วยประสบการณ์จากร้านอาหารระดับมิชลินทั้งสองและสามดาวทั่วโลก อาทิ Il Ristorante Trussardi alla Scala เมืองมิลาน, Pavillon Ledoyen ภายใต้การนำของ Yannick Alléno, Le Louis XV – Alain Ducasse ณ โมนาโก, The Clove Club และ Dame de Pic London เชฟ Evens López ได้นำแรงบันดาลใจจากปรัชญาของ Alain Ducasse มาผสานกับภูมิปัญญาอาหารไทย รังสรรค์เมนูที่ให้ความสำคัญกับความสดตามฤดูกาล งานฝีมือ และอารมณ์ความรู้สึก ทุกจานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างฝรั่งเศสและเอเชียที่ถ่ายทอดผ่านเทคนิคชั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด

ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำสถานะของร้านในฐานะหนึ่งในร้านอาหารฝรั่งเศสที่ดีที่สุดในไทย แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะมหานครแห่งอาหารระดับโลกที่ดึงดูดนักเดินทางและนักชิมจากทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่งอันงดงาม ทั้งรสชาติ การบริการ และทัศนียภาพโค้งน้ำเจ้าพระยาอันเป็นเอกลักษณ์ ขณะเดียวกัน ไอคอนสยาม หนึ่งในโครงการสำคัญของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ซึ่งร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) ยังคงเดินหน้าคัดสรรพันธมิตรและแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับโลก โดยการมีร้านอาหารระดับโลกภายในโครงการสะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้าง Global Experiential Destination ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ผสานความหรูหรา นวัตกรรม และประสบการณ์เหนือความคาดหมายไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
BK Top Tables 2026 Restaurant Awards คือเวทีประกาศรางวัลประจำปีที่จัดโดย BK Magazine เพื่อยกย่องและจัดอันดับร้านอาหารที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่ไฟน์ไดนิ่งไปจนถึงร้านอาหารยอดนิยม โดยพิจารณาจากคุณภาพอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ การบริการ บรรยากาศ และประสบการณ์โดยรวม เพื่อสะท้อนภาพรวมของวงการอาหารในไทยและยกระดับมาตรฐานสู่ระดับนานาชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไฮไลต์เมนู และข่าวสารล่าสุด กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.blue-alainducasse.com/ หรือโทร. +66 (0)6-5731-2346

















