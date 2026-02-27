MK กำไรปี 68 ร่วง 41.9% ปีนี้เปิดโบนัสสุกี้อีก 50 สาขา

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M รายงานผลประกอบการปี 2568 ด้วยรายได้รวม 15,421 ล้านบาท ลดลง 2.5% จากปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิ 838 ล้านบาท ลดลง 41.9% จากปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขายไตรมาส 4 ปี 2568 รวม 3,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% กำไรสุทธิ 103 ล้านบาท ลดลง 71% จากปีก่อน
โดยยอดขายสาขาเดิมเติบโต 1.3% ตอกย้ำความสำเร็จของ MK บุฟเฟต์ “คุ้มเกินคุ้ม” 299 บาท และแบรนด์ “โบนัส สุกี้” พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.5 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปี 1 บาทต่อหุ้น
โมเดลธุรกิจบุฟเฟต์ของ MK GROUP ที่รุกหนักตั้งแต่ช่วงกลางปี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงง่าย และความถี่ในการเข้าใช้บริการสูงขึ้น โดยเฉพาะ “MK คุ้มเกินคุ้ม 299” ที่ดันยอดขายสาขาเดิมเติบโตได้ถึง 3.4% ในช่วงเวลาดังกล่าว และการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “โบนัสสุกี้” ในเดือนกรกฎาคม 2568 เพื่อเจาะกลุ่ม Budget Buffet กับราคาที่เข้าถึงง่าย ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสิ้น 15 สาขา ภายในปี 2568
ในปี 2568 กำไรสุทธิ 838 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปีก่อนหน้า จากปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหาร แต่บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานเรื่องคุณภาพและการให้บริการไว้อย่างดีที่สุด ซึ่งทางด้านต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ
• ต้นทุนวัตถุดิบต่อยอดขายเพิ่มสูงขึ้นตามโครงสร้างของธุรกิจบุฟเฟต์ แต่ไม่ลดคุณภาพ
• การลงทุนเพื่อขยายสาขา “โบนัส สุกี้” ต่อเนื่อง ทุ่มงบก้อนแรกกว่า 500 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นของทั้ง เอ็มเค เรสโตรองต์ และการสร้างแบรนด์น้องใหม่อย่าง โบนัสสุกี้
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2569 จะมุ่งเน้นการปรับตัวให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยการนำเสนอเมนูและโปรโมชั่นที่มีความคุ้มค่า พร้อมทั้งการบริหารพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเตรียมขยายสาขาของ ‘โบนัส สุกี้’ ต่อเนื่องกว่า 40-50 สาขาทั่วประเทศ โดยมีแผนเพิ่มงบลงทุนต่อเนื่อง พร้อมรักษามาตรฐานของทุกแบรนด์ในเครือ และการขยายสาขาในแบรนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น