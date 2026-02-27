บี.กริม ยกระดับศักยภาพธุรกิจไทย สานพลังไตรภาคี จับมือ NIDA และ Harbour.Space ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ระดับโลกน

บี.กริม ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการแถลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ “ไตรภาคี” ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สถาบัน Harbour.Space @UTCC สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยี สร้างผู้ประกอบการ และธุรกิจสมัยใหม่ชั้นนำระดับโลก เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากร เตรียมพร้อมรับมือโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสองทางที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์
โครงการความร่วมมือนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวทางของ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ที่ปรึกษาอาวุโส บี.กริม รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานสถาบัน Harbour.Space@UTCC ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนา “บุคลากร” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร บี.กริม และสังคมไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy และการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI บนพื้นฐานของ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Compassionate AI-Driven Organization)
โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ “ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความท้าทายใหม่ๆ การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีทักษะและกรอบความคิดที่ทันสมัย ผสานกับความเป็นคนดีและมีจิตใจโอบอ้อมอารี คือ หัวใจสำคัญ บี.กริม มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่เก่งในธุรกิจ แต่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความร่วมมือกับ NIDA และ Harbour.Space จึงเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เราและประเทศไทย ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”
ความโดดเด่นของความร่วมมือไตรภาคีครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการส่งบุคลากรไปอบรมตามหลักสูตรทั่วไป แต่เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสองมิติ กล่าวคือ
1.ยกระดับผู้บริหาร บี.กริม (Upskilling Executives): นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขั้นสูงจาก NIDA ผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จาก Harbour.Space มาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล
2.เสริมมุมมองธุรกิจจริงให้ภาคการศึกษา (Real-world Business Insight): ในมุมกลับกัน บี.กริม จะทำหน้าที่เป็น “ห้องปฏิบัติการทางธุรกิจ” ที่ช่วยสะท้อนภาพความเป็นจริงของโลกผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Perspective) ให้กับสถาบันการศึกษา ทำให้ NIDA และ Harbour.Space เข้าใจบริบทธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกการทำงานจริงได้อย่างแม่นยำ
คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บี.กริม กล่าวปิดท้าย “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชนและภาคการศึกษาไทย ในการผนึกกำลังเพื่อสร้างสังคมและประชากรที่ดีและมีคุณภาพ ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เอไอ และเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม อันสะท้อนวิสัยทัศน์ของ บี.กริม ที่ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” ในประเทศไทยมากกว่า 148 ปี”