โอกาสทองหมูไทย ปศุสัตว์เร่งเครื่องเจรจา ‘สิงคโปร์’ เปิดตลาดนำเข้าหมูอีกประเทศ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยแผนเชิงรุกขยายตลาดส่งออกหมูไทยหลังประสบความสำเร็จในตลาดมาเลเซียว่า กรมเตรียมเดินทางเยือนสิงคโปร์ภายในเดือนมีนาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาดหมูไปสิงค์โปรอย่างเป็นทางการในขั้นตอนสุดท้ายประกาศรายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้เพราะขณะนี้กระบวนการตรวจรับรองโรงงานในประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว
“การเปิดตลาดส่งออกหมูสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์มาตรฐานการผลิตสุกรไทยว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานสากลของระบบการเลี้ยง การเชือด และการชำแหละของไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ที่สำคัญการขยายตลาดรองรับผลผลิตยังช่วยสร้างเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม มีรายได้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ขาดทุน ขณะที่ผู้บริโภคในประเทศก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาที่ผันผวน”
อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้เกษตรกรช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้สม่ำเสมอ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกต่อไปในระยะยาว โดยกรมปศุสัตว์จะดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์บริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อช่วยปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมหมู
รายงานข่าวระบุว่า ความคืบหน้าในการส่งออกหมูไปยังมาเลเซียลอตแรกจะเป็นสินค้าจะเป็นหมูซีกและชิ้นส่วนชำแหละ เช่น สันคอ สะโพก และขา โดยจะขนส่งแบบแช่เย็นซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่า ซึ่งทางผู้นำเข้าสินค้าเหล่านี้จะกระจายต่อไปยังร้านค้าปลีก และธุรกิจบริการด้านอาหาร
สำหรับราคาขายปลีกเนื้อหมูในมาเลเซียสูงกว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก แม้ว่าจะมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการดำเนินการทางเอกสารเพิ่มขึ้นแต่ราคาหมูไทยยังคงมีความได้เปรียบและสามารถแข่งขันได้ การส่งออกครั้งนี้ถือเป็นช่องทางสำคัญในการระบายหมูคุณภาพดีจากประเทศไทย และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ