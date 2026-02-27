ททท.เปิดแอป Amazing Thailand รับท่องเที่ยวยุคดิจิทัลตามใจต้องการ

ผู้จัดการรายวัน 360 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน Amazing Thailand โฉมใหม่ เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วประเทศไทย แอปพลิเคชันที่ร่วม พัฒนาโดยมาสเตอร์การ์ด ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI เพื่อการเที่ยวไทยที่อุ่นใจ ไร้กังวล พร้อมสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง
แอปพลิเคชัน Amazing Thailand โฉมใหม่นี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็น ‘เพื่อนร่วมเดินทาง’ แบบครบจบในแอปฯ เดียวสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกช่วงเวลาของการเดินทาง ตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ การวางแผนทริป การเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปจนถึงการชำระเงิน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินงานการภายใต้แนวคิด “Amazing 5 Economy” ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกผ่านดิจิทัลโซลูชันที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้จริง
แอปพลิเคชัน Amazing Thailand ประกอบด้วย 2 ฟีเจอร์หลักที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่
1. แชทบอท AI อัจฉริยะ (AI-powered Chatbot) ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละคน
2. Mastercard Priceless ที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากมาสเตอร์การ์ด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มื้ออาหารที่คัดสรรเมนูมาอย่างพิถีพิถัน รวมไปถึงข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
ฟีเจอร์เหล่านี้ยังมาพร้อมกับตัวช่วยวางแผนการเดินทางแบบครบวงจรที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวค้นหาที่พัก ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมออกแบบแผนการเดินทางที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refund) เพื่อการวางแผนทริปที่สมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน
นอกเหนือจากการยกระดับประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว แอปพลิเคชัน Amazing Thailand ยังออกแบบมาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ มาสเตอร์การ์ดยังได้นำความรู้ความเข้าใจด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถแนะนำที่พัก ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง และกิจกรรมได้อย่างหลากหลายครอบคลุมทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจพำนักอยู่ในประเทศไทยนานยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมสร้างโอกาสให้ธุรกิจและ SMEs ไทยทั่วประเทศ
การเปิดตัวแอปพลิชัน Amazing Thailand ในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง ททท. และมาสเตอร์การ์ดด้วยการนำเอาความเชี่ยวชาญระดับโลก การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างตรงจุด มากระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “แอปพลิเคชัน Amazing Thailand โฉมใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับชาติอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับชุมชนและธุรกิจในประเทศ”
นายซาฟดาร์ คาน ประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ความสะดวกสบายในการเดินทางและค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้กลายมาเป็นตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือกับ ททท.เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชัน Amazing Thailand ด้วยการบูรณาการระบบดิจิทัลที่ปลอดภัย และฟีเจอร์ที่ช่วยออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างมีความหมาย ช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสะดวกสบายและมั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”
แอปพลิเคชัน Amazing Thailand โฉมใหม่จะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป