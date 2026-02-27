ไทยสู่ยุค Confidence Commerce อีคอมเมิร์ซไทยปี 68 ทะลุ 9.7 แสนล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ลาซาด้า” ชี้ตลาดไทยก้าวสู่ยุค Confidence Commerceเผยนักช้อปกว่า 91% ปักหมุดซื้อผ่าน ‘Mall’ ยอมจ่ายเพิ่มเพื่อคุณภาพ-สินค้าแท้ มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทย9.7 แสนล้านบาทปีที่แล้ว คาดทะลุ 1.8 ล้านล้านบาท ในปี2573รับแรงหนุนจากมูลค่าคำสั่งซื้อโต ต่อยอด LazMall โตแกร่ง ส่งแคมเปญ “3.3. เซลใหญ่ ใส่เต็มต้นปี” ขนทัพสินค้าแบรนด์ดังเอาใจนักช้อป
นางสาววาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี2569นี้ ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะขยายตัวจากมูลค่าราว 9.7 แสนล้านบาท ในปี 2568 สู่ 1.8 ล้านล้านบาท ในปี 2573 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) สูงกว่า 14% โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มุ่งเน้นการเติบโตผ่านมูลค่าต่อคำสั่งซื้อ (Value per Order) แทนที่การเติบโตเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว
สอดคล้องกับรายงาน The Rise of Authenticity-Driven E-Commerce in Thailand ที่ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมิภาคไหลเข้าสู่มาร์เก็ตเพลสรูปแบบ Mall หรือศูนย์รวมร้านค้าทางการของแบรนด์ต่าง ๆ มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 12% ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นราว 30% ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวแตะ 55% ภายในปี 2573
แนวโน้มดังกล่าวยังสะท้อนถึงเทรนด์ “Trade-up” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในหมู่นักช้อปไทย ซึ่งพร้อมขยับเพดานการใช้จ่ายเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพจากแบรนด์แท้ที่น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับอินไซต์ของลาซาด้าในช่วงแคมเปญ 12.12 ที่ผ่านมาที่มียอดขายสินค้าแบรนด์บน LazMall เติบโตขึ้นถึง 51% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยังมีมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย (Average Order Value – AOV) สูงกว่าวันปกติถึง 2.5 เท่า
ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา สินค้าแบรนด์แท้ในหมวดหมู่แฟชัน ความงาม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคงเป็นฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเซกเมนต์พรีเมียม ตอกย้ำพฤติกรรมนักช้อปไทยที่ให้ความสำคัญกับสินค้าแบรนด์คุณภาพในทุกหมวดหมู่
นางสาววาริสฐา กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยได้ก้าวข้ามยุคการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยราคาและโปรโมชันเพียงอย่างเดียว สู่ยุค ‘Confidence Commerce’ ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การสร้างความเชื่อมั่นกลายเป็นกลยุทธ์หลักในการตอบโจทย์พฤติกรรมนักช้อปยุคใหม่
“ลาซาด้า ในฐานะผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพและประสบการณ์ ตอกย้ำความสำเร็จของ LazMall ในฐานะจุดหมายปลายทางของแบรนด์คุณภาพ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ พร้อมนำเสนอสินค้าและแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีวางจำหน่ายเฉพาะที่ลาซาด้าเท่านั้น”
ลาซาด้ายังมุ่งสร้างประสบการณ์ช้อปปิงที่วางใจได้ในทุกคำสั่งซื้อผ่าน ‘4 การันตี’ (การันตีสินค้าแบรนด์แท้ 100% – จัดส่งตรงเวลา – คืนสินค้าพร้อมเงินคืนไว – การันตีสต็อกพร้อม) ตลอดจนโปรแกรมสมาชิก ควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ สนับสนุนแบรนด์พันธมิตรและผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวรับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแรงส่งสำคัญในการยกระดับแบรนด์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและแข่งขันได้ในระยะยาว
ลาซาด้า เตรียมจัด “3.3 เซลใหญ่ ใส่เต็มต้นปี” สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม (เริ่ม 2 ทุ่ม) – 5 มีนาคม 2569 ไฮไลต์ห้ามพลาดกับคูปองส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท พร้อมด้วย LazFlash ลดสูงสุดถึง 90% และดีลส่วนลดพิเศษจากหลากหลายแบรนด์ดังช่วง 6 ชั่วโมงแรก (2 ทุ่ม - ตี 2)
นายภีม เบ็ญจศิริวรรณ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึก CUBE INSIGHTS ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มรูปแบบ Mall สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลสำรวจระบุว่ากว่า 91% ของนักช้อปไทยซื้อสินค้าแบรนด์แท้ผ่าน Mall เป็นประจำ ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าการช้อปปิงผ่านร้านค้าทางการบน Mall ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทย โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การซื้อสินค้าพรีเมียมหรือการช้อปในโอกาสพิเศษอีกต่อไป”
“พฤติกรรมดังกล่าวมี ‘คุณภาพสินค้า’ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก โดยพบว่า 77% ของผู้ซื้อระบุว่าคุณภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสูงกว่าปัจจัยด้านราคาที่รองลงมาเป็นอันดับสอง ตอกย้ำว่าสินค้าแท้บน Mall คือช่องทางสำคัญที่ช่วยลดความกังวลและเอื้อต่อการตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบ ทั้งในเรื่องความมั่นใจว่าเป็นของแท้ การรับประกัน และบริการหลังการขาย นอกจากนี้ ผู้บริโภคกว่า 67% ยังพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 5-10% เพื่อแลกกับความอุ่นใจและการันตีสินค้าแบรนด์แท้ โดยแนวโน้มนี้เห็นได้ชัดเจนในหมวดความงาม (81%) ตามมาด้วยแฟชัน (75%) และเครื่องใช้ไฟฟ้า (62%) ตามลำดับ”
นอกจากนี้ อินไซต์พฤติกรรมการช้อปปิงยุคใหม่ยังมีความซับซ้อนและใช้หลากหลายทัชพอยต์ควบคู่กัน โดยนักช้อปกว่า 71% มีพฤติกรรม ‘Showrooming’ ที่เลือกชมสินค้าจากหน้าร้านออฟไลน์ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อออนไลน์ และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนการซื้อสินค้าในหมวดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือจะย้ายไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะจากร้านค้าทางการบนแพลตฟอร์ม
ในขณะที่เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงการค้นหาข้อมูล แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นจากรีวิวผู้ใช้จริง ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และการรับรองจากแพลตฟอร์ม ซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมของลาซาด้าอย่างต่อเนื่อง ในการนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำและไร้รอยต่อยิ่งขึ้น