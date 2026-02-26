AOT มอบทุน 1.05 ล้านบาท สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท.ทั้ง 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท พร้อมมอบชุดเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1,500 ชุด โดยมี พลตำรวจโท รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT
โดย AOT ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท.ทั้ง 7 โรงเรียน อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่